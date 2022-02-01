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Котлети з цвітної капусти: цікаве і поживне блюдо для будь-якої трапези

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Вівторок 01 лютого 2022 18:10
Котлети з цвітної капусти: цікаве і поживне блюдо для будь-якої трапези Фото: Рецепт котлеток з цвітної капусти (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Цвітна капуста дуже корисна, адже в ній міститься багато білка, вітаміни групи B, магній і залізо. Капусту використовують в салатах, перших стравах, відварюють, тушкують і готують на пару.

А ось інші страви з цієї капусти готують дуже рідко. Як приготувати з цвітної капусти смачні та поживні котлети для всієї родини – читайте нижче.

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста - 1 головка
  • Часник - 1 головка
  • Цибуля - 1 шт.
  • Оливкова олія - 5 ст. ложки
  • Яйця курячі - 1 шт.
  • Панірувальні сухарі - 4 ст. ложки
  • Пармезан тертий - 3 ст. ложки
  • Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування:

Цвітну капусту дрібно наріжте і викладіть на деко, застелене пергаментом. Головку часнику розріжте навпіл і покладіть між суцвіттями.

Приправте капусту зеленню, сіллю, перцем, збризніть оливковою олією. Поставте в духовку і випікайте 25 хвилин при 200 градусах.

Лук наріжте кубиками, злегка обсмажте – до золотистого кольору.

Охолоджену запечену капусту покладіть в миску. Додайте половину запечених зубчиків часнику.

Додайте обсмажену цибулю і тертий пармезан.

Додайте яйце і мелені кукурудзяні пластівці або панірувальні сухарі.

Приправте сіллю і перцем.

Перемішуйте виделкою до тих пір, поки маса не стане дуже м'якою і можна буде сформувати котлети.

Посипте котлети зверху панірувальними сухарями та смажте на розігрітій сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку, до золотистого кольору.

До речі! Якщо у вас немає часу запікати кольорову капусту в духовці, то її можна просто відварити. Дайте воді закипіти та поваріть капусту 10 хвилин.

Для формування котлеток можна скористатися міксером – і перебити масу до однорідного стану.

Особливої пікантності котлеткам додасть свіжа зелень, яку також можна додати в суміш.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати смачні брауні з журавлиною.

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