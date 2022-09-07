"Все дуже просто": Дорофєєва вперше розповіла, коли закрутила роман з Кацуріним

Розставання з Дантесом

За словами Наді, розставання з Вовою було дуже важким і йшли вони до цього півроку.

"Ми поважаємо один одного, любимо. Ми розуміємо, що ми друзі", - розповіла про колишнього чоловіка зірка.

Вона зазначила, що їм дуже добре жилося разом, але "як жінка і чоловік це вже не працювало".

Під час війни пара заявила про розлучення і вже через місяць понеслися чутки про те, що Дорофєєва закрутила роман з Мішею Кацуріним, який тоді ще був у шлюбі.

Зазначимо, що дві сім'ї багаторазово проводили час разом, їздили часто на відпочинок, а Надя з Дашею Кацуріною були подругами. Після цього співачка вирішила зізнатися, що вона з Мішею, бо, за її словами, "люди багато додумували".

Роман з Кацуріним

Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва пояснила свій роман з Мішею просто.

"Ми закохалися в один одного. Все дуже просто", - сказала вона.

Відзначимо, що днями дизайнер Даша Кацуріна і Володимир Дантес офіційно підтвердили, що вони пара.

Відносини між ними почалися буквально через кілька місяців після розлучення - Даші з чоловіком Мішею, Дантеса - з дружиною Надею Дорофєєвої.