У МВС висловилися про гумпомощи від жителів Нових Санжар

Гуманітарна допомога у Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Мешканці Нових Санжар намагалися допомогти евакуйованим з Китаю

Через 5 днів після перельоту українців з Китаю, охопленого коронавірусом, мешканці Нових Санжар вирішили допомогти евакуйованим. Близько 10 місцевих жителів намагаються через "Червоний хрест" передати гуманітарну допомогу українцям та іноземцям, які перебувають на обсервації.

Мешканці Нових Санжар вирішили проявити своє "добре серце" після протестів, організованих проти поселення українців та іноземців в обсервації. Про це під час брифінгу у вівторок, 25 лютого, заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Новосанжарівці, раніше піддавшись миттєвому запамороченню в окремо взятий день лютого місяця 2020 року, зараз активно разом з усіма іншими громадянами, які хочуть допомогти, виявляють своє "велике серце" і "широку душу", - заявив він, передає УНІАН.

За його словами, понад 30 жителів Полтавської області, з них - близько десятка - це жителі Нових Санжар зі своєю гуманітарною допомогою пішли до наметів "Червоного хреста" і "намагаються чимось допомогти".

Варченко також додав, що для місцевих було звичним сідати за кермо в нетверезому стані, проте від цієї звички новосанжарівці й мешканці Полтавської області будуть "поступово, але дуже швидко позбавлятися". Такою була картина що до подій 20 лютого. З 21 по 25 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області поліція склала 15 адмінпротоколів, з них 6 у відношенні людей у стані алкогольного сп'яніння.

"Поки тут відбувається обсервація, складено 15 адміністративних протоколів. З них, на жаль, чотири за знаходження в нетверезому стані за кермом... Те ж стосується нетверезого стану в громадських місцях, теж два протоколи з цієї адміністративної статті", - повідомив Варченко.

Нагадаємо, що учасникам сутичок у Нових Санжарах сьогодні оберуть запобіжний захід.