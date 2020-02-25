ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МВС висловилися про гумпомощи від жителів Нових Санжар

STYLERЖиття    25.02.2020 - 19:20
У МВС висловилися про гумпомощи від жителів Нових Санжар
Гуманітарна допомога у Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Мешканці Нових Санжар намагалися допомогти евакуйованим з Китаю

Через 5 днів після перельоту українців з Китаю, охопленого коронавірусом, мешканці Нових Санжар вирішили допомогти евакуйованим. Близько 10 місцевих жителів намагаються через "Червоний хрест" передати гуманітарну допомогу українцям та іноземцям, які перебувають на обсервації.

Мешканці Нових Санжар вирішили проявити своє "добре серце" після протестів, організованих проти поселення українців та іноземців в обсервації. Про це під час брифінгу у вівторок, 25 лютого, заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Новосанжарівці, раніше піддавшись миттєвому запамороченню в окремо взятий день лютого місяця 2020 року, зараз активно разом з усіма іншими громадянами, які хочуть допомогти, виявляють своє "велике серце" і "широку душу", - заявив він, передає УНІАН.

За його словами, понад 30 жителів Полтавської області, з них - близько десятка - це жителі Нових Санжар зі своєю гуманітарною допомогою пішли до наметів "Червоного хреста" і "намагаються чимось допомогти".

Варченко також додав, що для місцевих було звичним сідати за кермо в нетверезому стані, проте від цієї звички новосанжарівці й мешканці Полтавської області будуть "поступово, але дуже швидко позбавлятися". Такою була картина що до подій 20 лютого. З 21 по 25 лютого, в Нових Санжарах Полтавської області поліція склала 15 адмінпротоколів, з них 6 у відношенні людей у стані алкогольного сп'яніння.

"Поки тут відбувається обсервація, складено 15 адміністративних протоколів. З них, на жаль, чотири за знаходження в нетверезому стані за кермом... Те ж стосується нетверезого стану в громадських місцях, теж два протоколи з цієї адміністративної статті", - повідомив Варченко.

Нагадаємо, що учасникам сутичок у Нових Санжарах сьогодні оберуть запобіжний захід.

МОЗ опублікував рекомендації для захисту від коронавірусу Коронавірус в Італії: названі міста, які перебувають на карантині
Новини України Новые СанжарыКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся