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Учасникам сутичок у Нових Санжарах сьогодні оберуть запобіжний захід

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 15:09
Учасникам сутичок у Нових Санжарах сьогодні оберуть запобіжний захід
Фото: Іван Варченко (mvs.gov.ua)

Учасників акції підозрюють в організації масових заворушень

П'ятьом учасникам зіткнень в Нових Санжарах сьогодні оберуть запобіжний захід. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно учасників зіткнень 20 лютого.

"П'ять осіб, обрання запобіжного заходу яким сьогодні будуть розглядати, отримали підозри за статтею 294 - організація масових заворушень. Санкція від 4 до 8 років. Будемо просити тримання під вартою", - заявив Варченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці у Нових Санжарах працюють у штатному режимі після розміщення евакуйованих з Китаю громадян України. Зазначимо, тоді в сутичках постраждали кілька людей.

Також повідомлялося, що серед протестувальників у Нових Санжарах виявився раніше судимий за дезертирство. До цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що поліція буде звертатися в суд з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для учасників масових заворушень.

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