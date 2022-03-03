В МВС розповіли, як доносити інформацію знайомим з Росії

За його словами, українцям потрібно посилено продовжувати розповсюджувати інформацію у мережі.

"Вони не зможуть довго брехати. Вони вже самі забрехалися і тому вони вже починають вигадувати все нові історії, в які вірять тільки пришиблені російською пропагандою люди", - сказав він.

Зазначається, що ключовим завданням є зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною і як мінімум 10% почали сильно сумніватися. І тільки тоді російський уряд буде змушений боротися вже зі своїм народом.

Також радник додав, ніколи людина не повірить з першого разу те, що їй говорять.. Їм потрібно постійно доносити інформацію.

Окрім того, росіянам необхідно багато разів говорити про смерті, полонених, і про те, що Росія воює з Україною.

До того ж варто казати, що "ваш Путін заганяє вас у другий Афганістан, ваші діти будуть змушені йти воювати й тут помруть".