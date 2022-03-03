UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В МВД рассказали, как доносить информацию знакомым из России

Автор: Татьяна Самарук

24 февраля Россия напала на Украину. С тех пор все украинцы массово пытаются донести россиянам, что происходит на самом деле. В частности, не нужно стыдиться повторять своим знакомым и родственникам из России, что их земляки умрут на территории Украины.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

По его словам, украинцам следует усиленно продолжать распространять информацию в сети.

"Они не смогут долго лгать. Они уже сами врали и поэтому они уже начинают придумывать все новые истории, в которые верят только пришибленные российской пропагандой люди", - сказал он.

Отмечается, что ключевой задачей является сделать так, чтобы 50% россиян были против войны с Украиной и как минимум 10% стали сильно сомневаться. И только тогда российское правительство будет вынуждено бороться со своим народом.

Также советник добавил, что никогда человек не поверит с первого раза то, что ему говорят. Им нужно постоянно доносить информацию.

Кроме того, россиянам необходимо много раз говорить о смерти, плененных, и о том, что Россия воюет с Украиной.

К тому же следует говорить, что "ваш Путин загоняет вас во второй Афганистан, ваши дети будут вынуждены идти воевать и здесь умрут".

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о начале очередной информационной кампании оккупанта.

Также мы писали, как выжить в городе под обстрелами.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину