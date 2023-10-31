MUZVAR AWARDS 2023: где и когда смотреть эфир грандиозной музыкальной премии

Когда, где и как смотреть телеверсию премии MUZVAR AWARDS 2023

Премьера шоу состоится во вторник, 31 октября, в 19:00 на телеканале "МУЗВАР".

Зрителей ожидают 14 уникальных выступлений артистов, которые создают украинскую музыку нашего времени.

Добавим, что музыкальный канал "МУЗВАР" доступен для просмотра в частности на медиаплатформе MEGOGO по этой ссылке.

Что увидят зрители

Зрителей ожидает в частности грандиозное выступление Jamala. Она представит произведение "KENE ALDI ĞAM BENİ" из легендарного альбома QIRIM в сопровождении Национального камерного ансамбля "Київські солісти".

Анна Тринчер и DEMCHUK впервые на телевидении споют вместе свой романтический дуэт "Цілуй", уже ставший хитом соцсетей.

Особым выступлением зрителей очарует группа Schmalgauzen, исполнившая композицию на стихотворение Николая Винграновского "І замалий і неширокий".

Также в концерте зрители смогут увидеть выступления Alyosha & Vlad Darwin, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche, POSITIFF, Оля Цыбульская, СКАЙ, NK и SWOIIA, KAZKA и MONATIK, открывший церемонию награждения своим маш-апом отремонтированных песен.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

Завершением телевизионной премьеры станет большой общий номер 19 молодых артистов, являющихся новым дыханием украинской музыки.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

"Фактически это можно назвать одним из рекордных номеров для украинского телевидения. 19 артистов непрерывно выходили на сцену, они взаимодействовали между собой, мы хотели раскрыть полную палитру новой украинской музыки - от тин-попа до рока и эстрады. Мы благодарны режиссерской команде за профессиональный подход к такому большому выступлению. Надеемся, что это войдет в историю", - прокомментировали соучредители "МУЗВАР" Алексей Донцов и Юлиан Новак.

Алексей Донцов и Юлиан Новак​ (фото: instagram.com/kanvajournal)