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MUZVAR AWARDS 2023: где и когда смотреть эфир грандиозной музыкальной премии

MUZVAR AWARDS 2023 покажут на ТВ (фото: instagram.com/annabernik_photos)
Автор: Styler

Церемонию награждения второй независимой премии MUZVAR AWARDS 2023, где определяли лучшие представители музыкальной индустрии Украины, покажут по ТВ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на организаторов действа рассказывает: где, когда и как можно смотреть телеверсию премии.

Когда, где и как смотреть телеверсию премии MUZVAR AWARDS 2023

Премьера шоу состоится во вторник, 31 октября, в 19:00 на телеканале "МУЗВАР".

Зрителей ожидают 14 уникальных выступлений артистов, которые создают украинскую музыку нашего времени. 

Добавим, что музыкальный канал "МУЗВАР" доступен для просмотра в частности на медиаплатформе MEGOGO по этой ссылке.

 

Что увидят зрители

Зрителей ожидает в частности грандиозное выступление Jamala. Она представит произведение "KENE ALDI ĞAM BENİ" из легендарного альбома QIRIM в сопровождении Национального камерного ансамбля "Київські солісти".

Анна Тринчер и DEMCHUK впервые на телевидении споют вместе свой романтический дуэт "Цілуй", уже ставший хитом соцсетей.

Особым выступлением зрителей очарует группа Schmalgauzen, исполнившая композицию на стихотворение Николая Винграновского "І замалий і неширокий".

Также в концерте зрители смогут увидеть выступления Alyosha & Vlad Darwin, PROBASS ∆ HARDI, Tember Blanche, POSITIFF, Оля Цыбульская, СКАЙ, NK и SWOIIA, KAZKA и MONATIK, открывший церемонию награждения своим маш-апом отремонтированных песен.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

Завершением телевизионной премьеры станет большой общий номер 19 молодых артистов, являющихся новым дыханием украинской музыки.

MUZVAR AWARDS 2023 (фото: instagram.com/kanvajournal)

"Фактически это можно назвать одним из рекордных номеров для украинского телевидения. 19 артистов непрерывно выходили на сцену, они взаимодействовали между собой, мы хотели раскрыть полную палитру новой украинской музыки - от тин-попа до рока и эстрады. Мы благодарны режиссерской команде за профессиональный подход к такому большому выступлению. Надеемся, что это войдет в историю", - прокомментировали соучредители "МУЗВАР" Алексей Донцов и Юлиан Новак.

Алексей Донцов и Юлиан Новак​ (фото: instagram.com/kanvajournal)

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