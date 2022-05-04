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Чоловічі звички, гірші за зраду: ніколи не зв'язуйтесь з такими

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Середа 04 травня 2022 21:45
Чоловічі звички, гірші за зраду: ніколи не зв'язуйтесь з такими Фото: Чоловічі звички, гірші за зраду (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто вважає зраду в стосунках ледь не найбільшим гріхом, який не можна простити. Проте є й багато інших моментів, які вкажуть, що від такого чоловіка треба бігти якнайшвидше, а якщо надумали з таким зв'язатися, то краще передумати.

Про це пише Teawithlemon.

Алкоголь

Залежність від алкоголю настає досить швидко. Це може не бути алкоголізмом, але зловживання спиртними напоями веде до цієї дороги. Сюди ж можна віднести й інші патологічні залежності.

Комп'ютерна залежність

Будувати стосунки з людиною, яка не здатна (або не хоче) контролювати свій час і віддає перевагу комп'ютерній грі, а не реальному світу, завжди складно і не завжди виходить.

Скупість

Занадто бережливий чоловік рідко користується великою повагою як серед жінок, так і серед друзів. Уміння витрачати з розумом - завжди вважалося ознакою адекватної людини.

Нерішучість

Нерішучість не можна назвати однозначно негативною якістю. Проте й позитивною її назвати теж навряд можна. Якщо ви зв'язалися з таким чоловіком, то звикайте, що "мужиком" в парі доведеться бути саме вам.

Невміння стримувати слово

Давати обіцянки і навіть не докласти зусиль, щоб їх стримати - явна ознака недостойної людини. Якщо чоловік говорить, що зробить - він має це зробити. Альтернатив бути не може.

Раніше ми писали, про справжні причини, чому ваша дружина стала злою і дратівливою.

Також повідомлялося, чому жінки зраджують насправді.

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