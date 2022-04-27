Ось чому жінки зраджують насправді. Ви здивуєтеся

Світ стосунків сильно змінився в наш час - жінки стали сильними, впевненими в собі, незалежними. Але їм як і раніше хочеться відчувати себе потрібними, бажаними і чарівними. Це одна з причин, по якій жінка може піти на зраду. А ще це - помста, нудьга, незадоволеність і не тільки.

Брак уваги і близькості

Якщо ви не отримуєте ніжності, емоційної віддачі, фізичної близькості від вашого партнера, лише питання часу, коли звернете погляд на когось іншого.

Наприклад, на турботливого друга, уважного колегу, що задовольнить ваші емоційні потреби. Жінки, яким приділяють мало уваги, не роблять компліменти, не співчувають, зазвичай заводять емоційні романи.

Помста

Зрада б'є по самооцінці - дізнавшись про це ви будете розтоптані і спустошені. Коли жінці зраджують, може здатися, якщо вона помститься - біль відступить. Вона захоче змусити партнера відчути те, через що пройшла сама.

Жорстока правда в тому, що зрада не вирішує проблему.

Незадоволеність фізичною близькістю

Жінкам потрібно відчувати себе бажаними і відчувати насолоду під час фізичної близькості. Якщо у вас поганий секс, ще й два рази на рік, якщо близькість позбавлена емоцій, інтерес до партнера точно буде втрачений.

Незадоволеність в цьому рано чи пізно призводить до думки про те, що фізичне і емоційне задоволення можна отримати з іншою людиною.

Зміна зовнішності

Жінка, яка пострункіла, покращала, або ж вдалася до послуг пластичного хірурга, звичайно ж захоче купатися в чоловічій увазі.

Якщо партнер не реалізує цю потребу, вона може піти шукати компліменти по сторонам. І тільки компліментами може не обійтися.

Фінансова незалежність

Тепер, коли жінки самі заробляють гроші, отримують задоволення від роботи і добре справляються з нею, залишатися в нещасливих стосунках - немає сенсу.

Фінансово незалежна жінка буде шукати партнера, рівного собі і гідного себе.

Низька самооцінка

Коли ви не впевнені в собі, то шукаєте підтвердження і схвалення в інших. Це може бути у формі фізичного, емоційного або інтелектуального спілкування на стороні.

Почуття, що вас недооцінюють

Коли у відносинах ви стараєтеся більше, ніж він, та ще й не чуєте схвалення: "Спасибі, кохана", "Я люблю тебе", "Ти дуже сексуальна", "Ти сьогодні красива", рано чи пізно ви підете за оцінкою на сторону.

Нудьга

Коли чоловік приходить додому з роботи і все, що від нього можна почути, це: "Що на вечерю?" Коли настають вихідні, він каже, що втомився і просто хоче відпочити вдома або піти з друзями попити пива і подивитися футбол. І так місяці, роки... Рано чи пізно ви не витримаєте.