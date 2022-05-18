Чоловіки це ненавидять найбільше. Психологи назвали дві найогидніші жіночі риси

Психологи назвали дві жіночі риси, які понад усе ненавидять усі чоловіки. Експерти кажуть, що саме ці звички можуть стати причиною зіпсованих безнадійно стосунків. Адже кохати попри все - неможливо.
Про це пише Teawithlemon.
Вічно незадоволена жінка, яка пилятиме чоловіка за зламаний кран, посиденьки з друзями за пивом чи ж просто за те, що він довго спить - це найгірший кошмар будь-якого чоловіка.
Поспіть разом з ним, підіть на каву з подругами, поки він на футболі з друзями, і кран полагодиться дуже швидко.
Кожному чоловіку дуже хочеться захоплюватися коханою жінкою. Тому дуже важливо, щоб вона була привабливою, жаданою.
Згадайте про сукні, парфуми, легкий мейк, забудьте про "дульку" й розтягнутий халат. Ну й звісно, поголіть ноги і все інше. Ваш чоловік вами пишатиметься й буде ладен на все.
Раніше ми писали, з якого боку ліжка має спати жінка, щоб мати щасливу сім'ю.
Також психологи розповіли про справжні причини, чому дружина може стати злою і дратівливою.
Крім того повідомлялося про п'ять речей, які ніколи не перестануть чоловікам подобатися в жінках.