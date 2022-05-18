Чоловіки це ненавидять найбільше. Психологи назвали дві найогидніші жіночі риси

Вона виносить мозок

Вічно незадоволена жінка, яка пилятиме чоловіка за зламаний кран, посиденьки з друзями за пивом чи ж просто за те, що він довго спить - це найгірший кошмар будь-якого чоловіка.

Поспіть разом з ним, підіть на каву з подругами, поки він на футболі з друзями, і кран полагодиться дуже швидко.

Вона запустила себе

Кожному чоловіку дуже хочеться захоплюватися коханою жінкою. Тому дуже важливо, щоб вона була привабливою, жаданою.

Згадайте про сукні, парфуми, легкий мейк, забудьте про "дульку" й розтягнутий халат. Ну й звісно, поголіть ноги і все інше. Ваш чоловік вами пишатиметься й буде ладен на все.