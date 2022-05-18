RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чоловіки це ненавидять найбільше. Психологи назвали дві найогидніші жіночі риси

Фото: Чоловіки ненавидять в жінках ці дві риси (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологи назвали дві жіночі риси, які понад усе ненавидять усі чоловіки. Експерти кажуть, що саме ці звички можуть стати причиною зіпсованих безнадійно стосунків. Адже кохати попри все - неможливо.

Про це пише Teawithlemon.

Вона виносить мозок

Вічно незадоволена жінка, яка пилятиме чоловіка за зламаний кран, посиденьки з друзями за пивом чи ж просто за те, що він довго спить - це найгірший кошмар будь-якого чоловіка.

Поспіть разом з ним, підіть на каву з подругами, поки він на футболі з друзями, і кран полагодиться дуже швидко.

Вона запустила себе

Кожному чоловіку дуже хочеться захоплюватися коханою жінкою. Тому дуже важливо, щоб вона була привабливою, жаданою.

Згадайте про сукні, парфуми, легкий мейк, забудьте про "дульку" й розтягнутий халат. Ну й звісно, поголіть ноги і все інше. Ваш чоловік вами пишатиметься й буде ладен на все.

Раніше ми писали, з якого боку ліжка має спати жінка, щоб мати щасливу сім'ю.

Також психологи розповіли про справжні причини, чому дружина може стати злою і дратівливою.

Крім того повідомлялося про п'ять речей, які ніколи не перестануть чоловікам подобатися в жінках.

Читайте РБК-Україна в Google News