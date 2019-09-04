Мужчина забил дворника до смерти держаком от вил: детали трагедии в Киеве

В Киеве мужчина забил дворника до смерти (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Дворник погиб от многочисленных переломов и забойных ран

В Киеве 33-летний мужчина забил дворника до смерти держаком от вил 60-летнего дворника. Недавно суд назначил наказание неадеквату - семь лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная Нацполиция.

Трагедия произошла еще весной этого года в Соломенском районе Киева. К правоохранителям обратился мужчина, который нашел в подсобке дома тело своего товарища.

Полиция в ходе расследования выяснила, что несколько дней назад между дворником и одной женщиной возник конфликт. А ее сожитель решил заступиться за жену - он пришел в помещение, где работал дворник, и стал наносить ему удары держаком от вил.

В Киеве мужчина забил дворника до смерти (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчина погиб от многочисленных переломов и забойных ран туловища.

Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого - 33-летнего уроженца Донецкой области, который временно жил в столице. Оказалось, что он ранее был осужден за аналогичное преступление, а также за грабежи и кражи.

На суде подозреваемый полностью признал свою вину и получил семь лет по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Стоит отметить, что максимальной санкцией статьи является 10-летнее заключение.

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