Кладовище автобусів: у Києві показали вражаючі кадри покинутого автопарку

У Києві є покинутий автопарк №7 "Київпастрансу", де стоять сотні списаних непридатних автобусів. Він знаходиться на Дарниці на вулиці Бориспільська, 15.

Автобусний парк № 7 з вантовим покрівельним покриттям є зразком індустріальної архітектури. CNN назвав його "найбільш вражаючим прикладом радянського модернізму".

Покинутий автобусний парк в Києві (скріншот з відео)

"Київпастранс" використовував депо для зберігання понад 900 одиниць непридатного до експлуатації громадського транспорту. З роками будівля занепала. Державна архітектурно-будівельна інспекція назвала автопарк аварійним і в 2015 році він закрився.

Покинутий автобусний парк в Києві (скріншот з відео)

На відео видно автобуси, які щільно стоять один до одного. Там є, як і зовсім стара іржава техніка, так і сучасна, яка вийшла з ладу. Серед автобусів також можна помітити кілька тролейбусів і легкових авто.

Гараж, який є аварійним, також використовується як склад старого транспорту Києва.

Покинутий автобусний парк в Києві