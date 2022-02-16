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Кладовище автобусів: у Києві показали вражаючі кадри покинутого автопарку

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Київ , Середа 16 лютого 2022 20:54
Кладовище автобусів: у Києві показали вражаючі кадри покинутого автопарку Колаж РБК-Україна: у Києві показали покинутий автопарк міських автобусів
Автор: Роман Мирончук

У Києві є покинутий автопарк №7 "Київпастрансу", де стоять сотні списаних непридатних автобусів. Він знаходиться на Дарниці на вулиці Бориспільська, 15.

Вражаюче відео з висоти опубліковано на YouTube-каналі Сергія Мухлиніна.

Автобусний парк № 7 з вантовим покрівельним покриттям є зразком індустріальної архітектури. CNN назвав його "найбільш вражаючим прикладом радянського модернізму".

Кладовище автобусів: у Києві показали вражаючі кадри покинутого автопарку

Покинутий автобусний парк в Києві (скріншот з відео)

"Київпастранс" використовував депо для зберігання понад 900 одиниць непридатного до експлуатації громадського транспорту. З роками будівля занепала. Державна архітектурно-будівельна інспекція назвала автопарк аварійним і в 2015 році він закрився.

Кладовище автобусів: у Києві показали вражаючі кадри покинутого автопарку

Покинутий автобусний парк в Києві (скріншот з відео)

На відео видно автобуси, які щільно стоять один до одного. Там є, як і зовсім стара іржава техніка, так і сучасна, яка вийшла з ладу. Серед автобусів також можна помітити кілька тролейбусів і легкових авто.

Гараж, який є аварійним, також використовується як склад старого транспорту Києва.

Покинутий автобусний парк в Києві

Нагадаємо, на дні Чорного моря виявили кладовище кораблів, яким понад 2500 років.

Раніше в мережі показали кладовище покинутих літаків і вертольотів, яке знаходиться під Запоріжжям.

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