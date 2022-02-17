Плюс десять тисяч машин: названі найпопулярніші електромобілі в Україні

За 2021 рік в Україну ввезли близько 1 млн автомобілів, що на 58% більше, ніж роком раніше. Зростання відбилося і на кількості ввезених в Україну електрокарів — в цілому їх імпортували 10053 електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Опендатамедіа.

Зростання імпорту електромобілів у 2021 році в порівнянні з попереднім роком склало 37%. Попри значний кількісний приріст, частка електромобілів серед загального імпорту авто в Україну досі залишається на рівні 1%. Серед найбільш імпортованих в Україну електромобілів - Nissan Leaf, Tesla Model 3 і Chevrolet Bolt. На ці три моделі припадає 44% ввезених в Україну авто, або 4432 машини.

Також у 2021 році істотно зріс імпорт електромобілів з Китаю. На думку Мінцифри, основною перешкодою для активного зростання ринку електрокарів в Україні залишається низький рівень інфраструктури, а саме низька щільність розміщення швидкісних зарядних станцій.

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Також повідомлялося, що Mercedes в Україні зняв фільм з Гелендвагенами і вампірами. Для зйомок в Україну привезли більше десятка оригінальних машин різних поколінь.