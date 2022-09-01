Чоловік і дружина - одна сатана: як Оксана Марченко поводилася в епоху талант-шоу

Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, працювала раніше ведучою різних талант-шоу. Всі ефіри вона вела українською мовою і вимагала того ж від своїх колег. Хоча в особистому житті вона говорила російською.

Про те, якою була Оксана Марченко раніше і чому вона стала зрадницею України, розповів шоумен Ігор Кондратюк д інтерв'ю для SportArena.

За словами Кондратюка, під час роботи в шоубізнесі у Марченко була проукраїнська позиція. Вони разом працювали в декількох проєктах і часто спілкувалися. Всі шоу вона проводила українською мовою і всім колегам радила спілкуватися тільки так, навіть з учасниками з інших країн.

"У нас з нею було кілька епізодів, коли вона говорила не переходити на російську мову, навіть якщо приїхали люди не з України. Реально, ми з нею про це говорили. Вона запитувала: "Чому ти переходиш?". Я відповідав: "Так людина приїхала з-за Уралу, вона ж ні бельмеса". А вона говорила: "Це її проблеми, нехай вчить!" - розповів Кондратюк.

Фото: Оксана Марченко (facebook com oksana marchenko)

На думку українського шоумена, Оксана Марченко стала зрадницею рідної країни через гроші.

"Їхня родина обрала стати зрадниками України. А могла б зробити навпаки. Чому? Не знаю... Вірніше, я здогадуюся, чому. Гроші, мабуть, зіграли свою величезну роль. Гроші, і якісь зв'язки, які точно не можна розірвати у Медведчука. З Росією, з ФСБ, компрометуючі…

Говорити, що вони категорично не згодні зі шляхом розвитку нашої країни - це маячня. Це навіть смішно слухати. Говорити, що я раніше бачив це в Оксани? Ні ... по факту, вони зрадили свою країну. Чоловік та дружина - одна сатана. Вони зрадники, тому що співпрацюють з Кремлем", - пояснив Кондратюк.

Він додав, що батько Марченко відвідував ефіри своєї дочки й завжди приходив в українській вишиванці.