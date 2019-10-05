Чоловік Заворотнюк прийняв важливе рішення

Чоловік Анастасії Заворотнюк, яка за чутками хвора на рак четвертої стадії, Петро Чернишов повідомив, що не має наміру відмовлятися від виступів і гастролей. Більше того, він буде виконувати дуже складні трюки. Про це в інтерв'ю "Вечірньому шоу з Аллою Довлатовою" розповіла колега фігуристка Чернишова Тетяна Навка.

Навка повідомила в ефірі, що Петро поїде на гастролі в жовтні, і в листопаді. Зараз Навка і Чернишов готуються до прем'єри нового шоу "Аленький цветочек". За словами Навки, трюки в шоу дуже складні і небезпечні, але артисти йдуть на все заради слави.

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"Це буде зовсім інше видовище, ніж "Руслан і Людмила". Ми з Петром будемо літати на спеціальному балконі без страховки", — заявила фігуристка.

Фото: Петро Чернишов та Тетяна Навка (фото з відкритих джерел)

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Нагадаємо, Петро Чернишов — радянський, російський, а згодом американський фігурист, п'ятиразовий чемпіон США і дворазовий переможець чемпіонату Чотирьох континентів в танцях на льоду.