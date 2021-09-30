Чоловік Наталії Мосейчук розкрив правду про зіркову дружину: "у нас демократична сім’я"

Але нещодавно телезірка, яку мільйони глядачів звикли бачити у студії та на подіях, показала себе домашньою у колі найрідніших у вихідний день.

Наталія Мосейчук і її чоловік, якого зіркова ведуча 1+1 жартома і з любов’ю називає Ілля Іванович, виховують двох синів. І дуже нечасто подружжя виносить своє особисте життя на люди.

Про принципи сімейної демократії та право на дитинство, як рідні ставляться до напруженого графіку Наталія розповіла журналістам програми ЖВЛ, провівши також екскурсію своїм домом.

Наталія Мосейчук з чоловіком (кадр з відео)

Ілля з Києва, Наталія - з Житомирщини. Познайомилися, коли телеведуча вже стала відомою на всю країну, але публічність Наталії ніколи не стояла на заваді їх стосунків.

Подружжя зізнається, що єдиним приводом для суперечок у родині залишається виховання молодшого 12-річного сина Матвія. Мосейчук наполягає на насиченому графіку, а от чоловік бажає для сина більше свободи. Та тут у сімейних дискусіях перемагає Ілля Іванович.

"Мені здається, що тато більше знає про виховання хлопчиків, тому що і сам колись був хлопчиком", - розповідає Наталія.

"У нас демократична сім’я, тому що ми запитуємо думку наших дітей. Немає такого, щоб ми їх змушували щось робити", - додає про виховання синів чоловік.

Наталія Мосейчук показала, як проводить час з коханим чоловіком та синами (фото: прес-служба 1+1)

У питанні спілкування з дітьми родина одностайна - головний секрет: любити.

"На відміну від Матвія старший був завжди підконтрольною дитиною у навчанні. До 9 класу ми разом робили домашні завдання, - згадує Мосейчук.

Наталія Мосейчук з молодшим сином грає у футбол (кадр з відео)

Ведуча "плюсів" додає, що тепер з молодшим все по іншому: може посварити його тільки за безлад у зошитах.

"Я його питаю: "Як ти так можеш? Це ж зошит!" Але у нього немає боязні, він правильно рахує, але оформити все красиво - це для нього нереально", - говорить вона.

Зараз старший син Антон навчається у Німеччині і вже закінчує магістратуру. Наталія не приховує - сумує за сином. Молодший Матвій теж завжди чекає на брата.

Наталія Мосейчук з синами (фото: прес-служба 1+1)

Наталія з чоловіком дивляться в один бік і їм завжди є про що поговорити. Він - людина аналітичного складу мислення, вона - гуманітарій. Різні, та стали найріднішими, це справжнє кохання. Про секрет щасливого шлюбу подружжя каже: "Ми друзі. Ми любимо і ми щасливі".

А ще чоловік ведучої зізнається, що намагається не дивитися програми, які веде його відома дружина, бо хвилюється і переживає за кохану. При цьому просить її бути в ефірі більше модератором, аніж стороною конфлікту. І ніколи не ревнує до роботи.

"Звичайно, я хочу, аби дружина приходила додому раніше. Але якщо ТСН починається о 19:30, тоді як вона може о цій порі бути вдома?" - спокійно і з посмішкою каже Ілля Іванович.