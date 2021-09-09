Допомогла хлопчику: Наталія Мосейчук вразила людяним вчинком

Телеведуча Наталія Мосейчук допомогла здійснити мрію 11-річному хлопчикові з рідкісним генетичним захворюванням. У дитини був діагностований цистеноз, і 4 роки тому Юрчику Синиці з Буковини, для якого вдалося зібрати 60 тисяч євро на пересадку нирки, провели операцію, і новий орган прижився. А тепер у підопічного благодійного проекту "Здійсни мрію" збулося й інше заповітне бажання - побачити море.

Як ведуча ТСН організувала справжнє свято для дитини, читайте в матеріалі нижче.

Вперше Мосейчук познайомилася з Юрою під час благодійного фотопроекту "Мрій" і завдяки волонтерці Марті Левченко. Як виявилося, в сім'ї Синиць в обох синів - старшого Юри та молодшого Сашка - те ж захворювання нирок. Зауважимо, що в Україні всього четверо діток з цим діагнозом.

Тоді ж Юра і розповів Наталії про те, що мріє побувати на морі, послухати плескіт хвиль хвилі, спробувати смак морської води, побудувати замок з піску, і спробувати зловити рибку своїми руками.

Наталія Мосейчук з Юрою Синицею (фото: прес-служба 1+1)

Мосейчук пообіцяла хлопчикові виконати його мрію, але для цього потрібно було остаточно одужати. Чотири роки потому, коли пересаджена нирка прижилася, і лікар нарешті дозволив поїхати на відпочинок, в цьому серпні вся родина вперше поїхала на море - до Туреччини на 10 днів! Завдяки "чарівникам" з "Здійсни мрію", батьки і самі брати були забезпечені трансфером з Чернівців і назад, ПЛР-тестами, харчуванням, супроводом в аеропорт.

Сім'я жила в 5-поверховому комфортабельному готелі з великим басейном. Поруч знаходився один з найкрасивіших пляжів у світі - Клеопатри, а також фортеця Аланії, тиха гавань та інші визначні пам'ятки.

Сім'я Синиць на морі в Туреччині (фото: прес-служба 1+1)

Хлопчики з батьками вдосталь помандрували, братися "відривалися" на дитячих дискотеках і атракціонах в аквапарку.

Брати Юра і Саша досхочу відпочили на морі (фото: прес-служба 1+1)

Назад в Україну Юра привіз для Мосейчук подарунок - турецьку засушену троянду. Після прильоту до Києва вся родина вирушила в офіс "1+1", щоб подивитися, як влаштовано телебачення зсередини.

Після повернення з турецького узбережжя 11-річний Юра Синиця зустрівся з Наталією Мосейчук і побував в ефірі (фото: прес-служба 1+1)

"Юрасик дуже виріс, змужнів, набрав ваги. Це вже не той карапуз, яким був 4 року тому. Ми постійно на телефонному зв’язку і, звичайно, дуже часто списуємось з мамою Юрчика - Анжелою. Ми дуже зблизилися. Часто радимось: як лікувати, як іти до школи, чи дистанційно, чи ні, як вдягнутися в потяг. Раніше бачились частіше - Юрчик буває на обстеженнях в Києві раз на один-два місяці. Та зараз через ковід наші зустрічі ускладнились. Мужній Юрчик витримав всі випробування долі й нарешті побачив море! Коли дитина врятована - це диво!" - зазначила ведуча.

Відео: 11-річний Юра Синиця, який страждав на рідкісне генетичним захворюванням, зміг вперше побувати на морі