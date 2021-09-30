Муж Натальи Мосейчук раскрыл правду о звездной жене: "у нас демократическая семья"

Но недавно телезвезда, которую миллионы зрителей привыкли видеть в студии и на разных событиях, показала себя домашней в кругу родных в выходной день.

Наталья Мосейчук и ее муж, которого звездная ведущая 1+1 в шутку и с любовью называет Илья Иванович, воспитывают двух сыновей. И очень нечасто супруги выносят свою личную жизнь на люди.

О принципах семейной демократии и право на детство, как родные относятся к напряженному графику Наталья рассказала журналистам программы ЖВЛ, также проведя экскурсию по своему дому.

Наталья Мосейчук с мужем (кадр из видео)

Илья из Киева, Наталья - из Житомирской области. Познакомились, когда телеведущая уже стала известной на всю страну, но публичность Натальи никогда не была помехой их отношениям.

Супруги признаются, что единственным поводом для споров в семье остается воспитание младшего 12-летнего сына Матвея. Мосейчук настаивает на насыщенном графике, а вот муж желает для сына больше свободы. И тут в семейных дискуссиях побеждает Илья Иванович.

"Мне кажется, что папа больше знает о воспитании мальчиков, потому что и сам когда-то был мальчиком", - рассказывает Наталья.

"У нас демократическая семья, потому что мы спрашиваем мнение наших детей. Нет такого, чтобы мы их заставляли что-то делать", - добавляет о воспитании сыновей муж.

Наталья Мосейчук показала, как проводит время с любимым мужем и сыновьями (фото: пресс-служба 1+1)

В вопросе общения с детьми семья единодушна - главный секрет: любить.

"В отличие от Матвея старший был всегда подконтрольным ребенком в учебе. До 9 класса мы вместе делали домашние задания, - вспоминает Мосейчук.

Наталья Мосейчук с младшим сыном играет в футбол (кадр из видео)

Ведущая "плюсов" добавляет, что теперь с младшим все по другому: может поругать его только за беспорядок в тетрадях.

"Я его спрашиваю: "Как ты так можешь? Это же тетрадь!" Но у него нет боязни, он правильно считает, но оформить все красиво - это для него нереально", - говорит она.

Сейчас старший сын Антон учится в Германии и уже заканчивает магистратуру. Наталья не скрывает - скучает по сыну. Младший Матвей тоже всегда ждет брата.

Наталья Мосейчук с сыновьями (фото: пресс-служба 1 + 1)

Наталья с мужем смотрят в одну сторону и им всегда есть о чем поговорить. Он - человек аналитического склада мышления, она - гуманитарий. Разные, но стали самыми родными, это настоящая любовь. О секрете счастливого брака супруги говорят: "Мы друзья. Мы любим и мы счастливы".

А еще муж ведущей признается, что старается не смотреть программы, которые ведет его жена, потому что волнуется и переживает за любимую. При этом просит ее быть в эфире больше модератором, чем стороной конфликта. И никогда не ревнует к работе.

"Конечно, я хочу, чтобы жена приходила домой раньше. Но если ТСН начинается в 19:30, тогда как она может в эту пору быть дома?" - спокойно и с улыбкой говорит Илья Иванович.