ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чоловік королеви Єлизавети відмовився від титулів: що сталося

STYLERЖиття    10.06.2019 - 22:55
Чоловік королеви Єлизавети відмовився від титулів: що сталося
Королева Єлизавета II (Getty Images)

Принц Філіп відмовився від титулів і своєї віри

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп відмовився від своїх титулів для того, щоб мати можливість обвінчатися зі своєю коханою.

Принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому 10 червня виповнилося 98 років. 72 роки з них він прожив у шлюбі з королевою Єлизаветою. Вони познайомилися в 1934 на весіллі принцеси Марини Грецької та Датської з принцом Георгом. Королеві Єлизаветі на той момент було всього 13 років.

Роман між ними спалахнув тільки в 1943 році, коли Єлизаветі виповнилося 17 і рідні майбутньої королеви були не в захваті від цього, так як для неї на прикметі були більш серйозні наречені.

Чоловік королеви Єлизавети відмовився від титулів: що сталося

Принц Філіп і королева Єлизавета II (flickr.com)

У 1946 році відбулися таємні заручини, але король Георг VI дав згоду на цей шлюб з умовою, що офіційне повідомлення з'явиться не раніше, ніж королева досягне 21 року.

Для того, щоб одружитися на Єлизаветі, принцу Філіпу довелося відмовитися від титулів принц Грецький і принц Датський, змінити своє прізвище на британське прізвище його матері і перейти з грецького православ'я в англіканство.

Король Георг VI напередодні одруження дав Філіпу нові титули – герцога Эдинбурського, графа Мерионетського і барона Гринвіцького.

Заради коханої принцу Філіпу довелося піти на ще одну жертву. За день до одруження він кинув курити і ніколи більше не повертався до цієї звички.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що королева Єлизавета зазнала поразки.

А також розповідали про те, що Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II.

Кейт Міддлтон може стати принцесою: від кого залежить титул герцогині Єлизавета II пожартувала над зовнішнім виглядом онука: що сталося
Новини України Єлизавета II
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся