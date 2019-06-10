Чоловік королеви Єлизавети відмовився від титулів: що сталося

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Принц Філіп відмовився від титулів і своєї віри

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп відмовився від своїх титулів для того, щоб мати можливість обвінчатися зі своєю коханою.

Принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому 10 червня виповнилося 98 років. 72 роки з них він прожив у шлюбі з королевою Єлизаветою. Вони познайомилися в 1934 на весіллі принцеси Марини Грецької та Датської з принцом Георгом. Королеві Єлизаветі на той момент було всього 13 років.

Роман між ними спалахнув тільки в 1943 році, коли Єлизаветі виповнилося 17 і рідні майбутньої королеви були не в захваті від цього, так як для неї на прикметі були більш серйозні наречені.

Принц Філіп і королева Єлизавета II (flickr.com)

У 1946 році відбулися таємні заручини, але король Георг VI дав згоду на цей шлюб з умовою, що офіційне повідомлення з'явиться не раніше, ніж королева досягне 21 року.

Для того, щоб одружитися на Єлизаветі, принцу Філіпу довелося відмовитися від титулів принц Грецький і принц Датський, змінити своє прізвище на британське прізвище його матері і перейти з грецького православ'я в англіканство.

Король Георг VI напередодні одруження дав Філіпу нові титули – герцога Эдинбурського, графа Мерионетського і барона Гринвіцького.

Заради коханої принцу Філіпу довелося піти на ще одну жертву. За день до одруження він кинув курити і ніколи більше не повертався до цієї звички.

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