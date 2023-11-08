В музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова вошло уже более 90 тысяч историй

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 90 тысяч историй украинцев, пострадавших от войны с 2014 года.

"Я считаю, что это чрезвычайно важный проект для будущего, для памяти, для образования, но он также может быть очень важным для самих жертв, чтобы рассказать их историю. Люди не живут вечно, и следующим поколениям будет очень важно услышать о своих бабушек и дедушек, увидеть реакцию, понять, что на самом деле произошло с их семьями", - цитирует пресс-служба фонда доктора Петра Цивинского, историка, директора Государственного музея Аушвиц-Биркенау (Польша).

Музей занимает активную позицию в области развития устной истории, инициирует мероприятия с участием ведущих мировых и украинских экспертов и развивает сообщество инициатив по этому направлению.

В частности, нынешней осенью провел первый "Форум устной истории Украины" в Киеве, посвященный документированию опытов войны.

"Устная история является историей живых, обычных людей, проживающих войну, и является главным источником эмпатического переноса украинского опыта. Война - это очень физический опыт. О ней очень сложно рассказывать. Единственный способ на самом деле затронуть тех, кто далеко от войны, - это истории реальных людей", - отмечает Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management и член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Музей стремится стать первоисточником правды о войне в Украине: фиксирует показания во время войны и публикует онлайн-портали.

Все истории доступны для изучения, использования и дальнейшей работы, являются основой для распространения миром через публикации, медиа, документальные фильмы, для работы с исторической памятью и восстановления справедливости.

"Инициатива, которую начал музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, очень нужна. Устная история - это не только история одного или другого человека. Эти истории складываются в историю общины, региона, в историю целой Украины, целой нации. В рамках проекта люди могут передать свою боль, чтобы та беда не была забыта, а опыт мог служить будущим поколениям: чтобы предостерегать, чтобы виновники были наказаны, чтобы следующие поколения помнили об этом", - добавляет Валентин Балюк, профессор Университета им. Мария Кюри-Склодовская в Люблине, директор Центра Восточной Европы УМКС.

Музей продолжает собирать историю. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.