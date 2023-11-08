До музею "Голоси мирних" Фонду Ахметова увійшло вже понад 90 тисяч історій

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова зібрав вже понад 90 тисяч історій українців, які постраждали від війни з 2014 року.

"Я вважаю, що це надзвичайно важливий проєкт для майбутнього, для пам’яті, для освіти, але він також може бути дуже важливим для самих жертв, щоб розповісти їхню історію. Люди не живуть вічно, і наступним поколінням буде надзвичайно важливо почути про своїх бабусь і дідусів, побачити реакцію, зрозуміти, що насправді сталося з їхніми родинами", - цитує прес-служба фонду доктора Пйотра Цивінського, історика, директора Державного музею Аушвіц-Біркенау (Польща).

Музей займає активну позицію у галузі розвитку усної історії, ініціює заходи за участі провідних світових та українських експертів та розвиває спільноту ініціатив з цього напряму.

Зокрема, цієї осені провів перший "Форум усної історії України" у Києві, присвячений документуванню досвідів війни.

"Усна історія є історією живих, звичайних людей, які проживають війну, і є головним джерелом емпатичного перенесення українського досвіду. Війна - це дуже фізичний досвід. Про неї дуже складно розповідати. Єдиний спосіб насправді торкнутися тих, хто далеко від війни, - це історії реальних людей", - зазначає Наталя Ємченко, директор з комунікацій System Capital Management і член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Музей прагне стати першоджерелом правди про війну в Україні: фіксує свідчення під час війни та публікує на онлайн-порталі.

Усі історії доступні для вивчення, користування і подальшої роботи, є основою для поширення світом через публікації, медіа, документальні фільми, для роботи з історичною пам’яттю та відновлення справедливості.

"Ініціатива, яку розпочав музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, є дуже потрібною. Усна історія - це не лише історія однієї чи іншої людини. Ці історії складаються в історію громади, регіону, в історію цілої України, цілої нації. У рамках проєкту люди можуть передати свій біль, щоб те лихо не було забуте, а досвід міг слугувати майбутнім поколінням: щоб застерігати, щоб винуватці були покарані, щоб наступні покоління пам’ятали про це", - додає Валентин Балюк, професор Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, директор Центру Східної Європи УМКС.

Музей продовжує збирати історії. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.