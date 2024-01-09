"Мурашки по телу от радости". Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в школьные годы (фото)

Тарас Цымбалюк показал забавные фото

В своих соцсетях артист опубликовал серию снимков с друзьями.

По словам звезды, школьные годы были прекрасные, и все благодаря людям, которые его тогда окружали.

Тарас Цымбалюк показал себя в школьные годы (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Беззаботные и фундаментальные... Конечно, в первую очередь благодаря вот этим людям на фото. Энергия, которая возникала, когда мы виделись, была бесценна! У меня произошла клевая перезагрузка в 9-10-м классе"

"В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека, где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, которые начали наконец меня интересовать", - поделился актер.

Тарас Цымбалюк показал себя в школьные годы (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Тарас признается, что от неповторимых воспоминаний, которые он все еще "носит" в себе, у него возникают мурашки по коже.

"Мы кайфовали от школьных лет в старших классах, дополняли друг друга... Например, очень ждали обеда в столовой, репетировали что-то постоянно, ездили на фестивали и соревнования, часто ходили в компьютерный клуб", - вспомнил он.

Тарас Цымбалюк показал себя в школьные годы (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Сейчас, бывает, почувствую где-то запах той котлеты или супа из школьной столовой... И вдруг заносит так далеко (2005-2007 годы) в те неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе...", - добавил Цымбалюк.