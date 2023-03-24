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В Мукачево расцвело дерево, которое называют "визиткой города"(фото красоты)

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Мукачево, Пятница 24 марта 2023 08:59
В Мукачево расцвело дерево, которое называют "визиткой города"(фото красоты) Фото: В Мукачево расцвела знаменитая сакура (facebook.com/mukachevo.rada)
Автор: Людмила Жукова

В Мукачево расцвела знаменитая сакура, которую еще называют "бешеной". Полюбоваться красотой и приближением весны можно на улице Успенской.

Об этом рассказали на странице Мукачевского городского совета в Facebook.

Что известно о сакурах в Мукачево

"По улице Успенская в центре города расцвела, известная своим необычным периодом цветения, "бешеная" сакура. Дерево покрылось нежно-розовым цветом. Сакура всегда цветет первой, иногда даже в феврале. А уже скоро в Мукачево ждем массового цветения японской вишни", - рассказали в сообщении.

Всего в городе высажено 7 тысяч сакур на 30 улицах города. Общая длина улиц с деревьями японской вишни в городе – более 4 км.

Цветение сакур в Мукачево можно увидеть во многих местах центральной части. Есть деревца и возле Мукачевского государственного университета (улица Ужгородская). По дороге от вуза до микрорайона Росвигово тоже по обе стороны дороги – сакуры. В последние годы все чаще японскую вишню высаживают в спальных районах.

Обычно сакуры начинают свое цветение в апреле. Весной аллеи цветущей сакуры превращают Ужгород, Мукачево, Виноградов и ряд других городов на часть Японии.

В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево расцвело дерево, которое называют &quot;визиткой города&quot;(фото красоты)В Мукачево зацвела сакура на улице Успенской (фото: facebook.com/mukachevo.rada)

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание и даже снег.

Кроме того, мы публиковали посевной календарь на апрель 2023.

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сакура Мукачево