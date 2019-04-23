Мудрі слова духовного батька: мережа вражена зверненням Філарета до Зеленського

Зелнський отримав настанову від почесного патріарха Філарета
Володимир Зеленський, який переміг на виборах президента України, отримав привітання і настанову від почесного патріарха Філарета. Користувачі мережі відреагували на привітання, назвавши слова Філарета мудрими і добрими.
У своєму зверненні, опублікованому у Facebook, патріарх наголосив на тому, що тепер Володимир Зеленський відповідальний за долю кожного українця. Також Філарет сподівається, що новообраний президент продовжить євроатлантичний курс України, розпочатий Петром Порошенком, і за який українці загинули на Майдані і досі гинуть на Сході.
Також Філарет наголосив на тому, що громадяни обрали Зеленського задля того, щоб він поборов корупцію. Патріарх побажав йому успіхів і натхнення в цій нелегкій боротьбі.
"Хочу зазначити, що українці дуже миролюбна нація, що засвідчено унікальним у світовій історії фактом – добровільної відмови від ядерної зброї. Але нам мир у неволі не потрібний. Господь створив людину вільною. І ми повинні дорожити свободою", - написав Філарет.
Зеленського з перемогою привітав Філарет (facebook.com/PatriarchPhilaret)
Користувачі мережі доєдналися до мудрих і натхненних слів патріарха Філарета у своїх коментарях.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленскький отримав привітання і поради від екс-президента Віктора Януковича. В штабі Зеленського одразу ж відповіли на привітання.
Також із перемогою на президентських виборах Володимира Зеленського привітали в РПЦ.