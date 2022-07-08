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Тільки мудрі господині насипають сіль в хлібницю: ось навіщо це потрібно

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П'ятниця 08 липня 2022 09:07
Тільки мудрі господині насипають сіль в хлібницю: ось навіщо це потрібно Фото: Як уберегти хліб від цвілі (teplo-v-dom com ua)
Автор: Анна Шиканова

У хлібницях в багатьох будинках можна помітити маленькі баночки чи стаканчики з сіллю. І мало хто знає, для чого це потрібно і яку важливу функцію сіль виконує.

Для чого сіль потрібна в хлібниці - читайте в матеріалі нижче.

Виявляється, сіль в хлібниці потрібна, щоб уберегти хліб від цвілі. Вона допомагає зберігати продукти протягом тривалого часу та оберігає від появи різних бактерій, які знищують хліб.

Сіль для цього використовують і в консервації, і при зберіганні продуктів - наприклад, круп. А хлібобулочні вироби будуть зберігатися набагато довше, якщо в хлібниці є сіль.

Як використовувати сіль

Насипати багато солі не потрібно. Можна навіть поставити не в ємності, а просто кинути пару дрібок по кутах хлібниці. Велика кількість солі може змінити смак продукту.

Ще важливо, щоб хлібниця добре закривалася. У відкритій хлібниці або з щілиною - толку від солі не буде.

Що ще врятує хліб від цвілі

  • Не зберігайте чорний і білий хліб разом
  • Хлібницю, дошки та ножі обробляйте періодично розчином оцту
  • У хлібницю замість солі можна покласти шматочок картоплі, часточку лимона або жменю цукру
  • Якщо хліб потрібно зберегти надовго - відправте його в морозилку, наріжте на шматки
  • Загорніть хліб в папір для випічки та відправте в хлібницю
  • Добре зберігається хліб в лляних мішечках або тканини

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