Тільки мудрі господині насипають сіль в хлібницю: ось навіщо це потрібно

У хлібницях в багатьох будинках можна помітити маленькі баночки чи стаканчики з сіллю. І мало хто знає, для чого це потрібно і яку важливу функцію сіль виконує.

Для чого сіль потрібна в хлібниці - читайте в матеріалі нижче.

Виявляється, сіль в хлібниці потрібна, щоб уберегти хліб від цвілі. Вона допомагає зберігати продукти протягом тривалого часу та оберігає від появи різних бактерій, які знищують хліб.

Сіль для цього використовують і в консервації, і при зберіганні продуктів - наприклад, круп. А хлібобулочні вироби будуть зберігатися набагато довше, якщо в хлібниці є сіль.

Як використовувати сіль

Насипати багато солі не потрібно. Можна навіть поставити не в ємності, а просто кинути пару дрібок по кутах хлібниці. Велика кількість солі може змінити смак продукту.

Ще важливо, щоб хлібниця добре закривалася. У відкритій хлібниці або з щілиною - толку від солі не буде.

Що ще врятує хліб від цвілі