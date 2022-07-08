Тільки мудрі господині насипають сіль в хлібницю: ось навіщо це потрібно
У хлібницях в багатьох будинках можна помітити маленькі баночки чи стаканчики з сіллю. І мало хто знає, для чого це потрібно і яку важливу функцію сіль виконує.
Для чого сіль потрібна в хлібниці - читайте в матеріалі нижче.
Виявляється, сіль в хлібниці потрібна, щоб уберегти хліб від цвілі. Вона допомагає зберігати продукти протягом тривалого часу та оберігає від появи різних бактерій, які знищують хліб.
Сіль для цього використовують і в консервації, і при зберіганні продуктів - наприклад, круп. А хлібобулочні вироби будуть зберігатися набагато довше, якщо в хлібниці є сіль.
Як використовувати сіль
Насипати багато солі не потрібно. Можна навіть поставити не в ємності, а просто кинути пару дрібок по кутах хлібниці. Велика кількість солі може змінити смак продукту.
Ще важливо, щоб хлібниця добре закривалася. У відкритій хлібниці або з щілиною - толку від солі не буде.
Що ще врятує хліб від цвілі
- Не зберігайте чорний і білий хліб разом
- Хлібницю, дошки та ножі обробляйте періодично розчином оцту
- У хлібницю замість солі можна покласти шматочок картоплі, часточку лимона або жменю цукру
- Якщо хліб потрібно зберегти надовго - відправте його в морозилку, наріжте на шматки
- Загорніть хліб в папір для випічки та відправте в хлібницю
- Добре зберігається хліб в лляних мішечках або тканини
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