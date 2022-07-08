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Только мудрые хозяйки насыпают соль в хлебницу: вот зачем это нужно

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Пятница 08 июля 2022 09:07
Только мудрые хозяйки насыпают соль в хлебницу: вот зачем это нужно Фото: Как уберечь хлеб от плесени (teplo-v-dom com ua)
Автор: Анна Шиканова

В хлебницах во многих домах можно заметить маленькие баночки ли стаканчики со солью. И мало кто знает, для чего это нужно и какую важную функцию соль выполняет.

Для чего соль нужна в хлебнице - читайте в материале ниже.

Оказывается, соль в хлебнице нужна, чтобы уберечь хлеб от плесени. Она помогает хранить продукты в течении длительного времени и оберегает от появления различных бактерий, которые уничтожают хлеб.

Соль для этого используют и в консервации, и при хранении продуктов - например, круп. А хлебобулочные изделия будут храниться намного дольше, если в хлебнице есть соль.

Как использовать соль

Насыпать много соли не нужно. Можно даже поставить не в емкости, а просто кинуть пару щепоток по углам хлебницы. Большое количество соли может изменить вкус продукта.

Еще важно, чтобы хлебница хорошо закрывалась. В открытой хлебнице или с щелью - толку от соли не будет.

Что еще спасет хлеб от плесени

  • Не храните черный и белый хлеб вместе
  • Хлебницу, доски и ножи обрабатывайте периодически раствором уксуса
  • В хлебницу вместо соли можно положить кусочек картофеля, дольку лимона или горсть сахара
  • Если хлеб нужно сохранить надолго - отправьте его в морозилку, нарежьте на куски
  • Заверните хлеб в бумагу для выпечки и отправьте в хлебницу
  • Хорошо хранится хлеб в льняных мешочках или ткани

Кстати, ранее мы писали, что ели на обед и ужин украинцы 300 лет назад.

А еще мы рассказывали о том, какой способ поможет хранить крупы годами и убережет от жучков.

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