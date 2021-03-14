Їсти борошняні вироби і не гладшати: розкрито важливий секрет

Продукти з борошна чітко символізується із зайвими кілограмами. І всі, хто прагне тримати фігуру в тонусі або намагається схуднути, змушені відмовлятися від улюблених ласощів, а часом навіть і від звичайного хліба. Однак фахівці стверджують, що не варто йти на такі кардинальні жертви та розкрили важливий секрет про вживання мучного.

Експерти стверджують, що не всі сорти борошна є шкідливими й крім пшеничного та кукурудзяного, є ще багато варіантів для смачної та корисної випічки.

Гречане борошно

Якщо вам протипоказаний глютен, то гречана мука – відмінне рішення, оскільки в ній його просто немає. Але є важливі амінокислоти, які допоможуть підтримувати свою форму без відмови від випічки. Помірне вживання продуктів з гречаного борошна буде сприятливо впливати на стан судин. Однак, потрібно пам'ятати про те, що у такий борошна свій специфічний смак.

Вівсяне борошно

Саме смачне печиво виходить саме з такого борошна. Випічка з вівсяного борошна стане справжнім порятунком для людей, які дотримуються дієти. Тут важливо стежити за тим, щоб у такий випічці було якомога менше трохи цукру. У вівсяному борошні є безліч корисних елементів: нерозчинна клітковина, фермент, який допомагає знижувати рівень цукру в крові та декілька амінокислот. Вироби з такого борошна виходять розсипчастим і, якщо потрібно спекти щось більш стійке – можна додати у вівсяне борошно трохи пшеничного.

Мигдальне борошно

Всі наші улюблені макаруни, бісквіти та марципани – печуть у Франції саме з такого борошна. Мигдальне борошно також не містить глютен і чудово підходить для дієтичної випічки. У випічки з такого борошна є ще один корисний фактор – вона сприятливо впливає на психічний стан людини.