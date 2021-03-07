Смачна рукола: чим вона корисна і кому категорично заборонена

Рукола – пряна трава, яка вже давно стала частиною раціону. У ній міститься багато корисних речовин, і вона чудово доповнює не лише салати, але і гарячі страви. Однак вона не для всіх вона корисна і деяким людям може сильно нашкодити.

Чим корисна рукола і кому її вживати в їжу небажано, розповіли на порталі Ukr.Media.

Чим рукола корисна

В ній міститься багато вітамінів і корисних мінералів: бета-каротин, вітаміни групи В, вітамін Е, З і К. 100 грам продукту покривають щоденну норму вітаміну К. Також в руколі є цинк, селен, марганець, залізо, фосфор і натрій.

Рукола є відмінним доповненням до будь-яких салатів зі свіжих овочів, нею прикрашають піцу і додають в інші гарячі страви, щоб підкреслити смак і насиченість.

Кому руколу вживати небажано

В першу чергу руколу не варто вживати людям з індивідуальною непереносимістю цього продукту або речовин, які в ній містяться. Алергія може проявлятися у вигляді спазмів у горлі, набряку слизової оболонки, порушенні травлення або спазмів у шлунку.

У руколі міститься щавлева кислота і листя цієї трави можуть спровокувати виникненню каменів у нирках. Така неприємність може зачепити окрему категорію людей, у якої є схильність до цього захворювання або вже є в наявності хронічна сечокам'яна хвороба.

Проте кальцій, що міститься в руколі, покращує роботу нирок. Тому фахівці рекомендують людям з хворобами нирок не виключати її повністю з раціону, а обмежити кількість.

Обмежити вживання руколи потрібно людям з такими захворюваннями:

Захворювання печінки

Дискінезія жовчовивідних шляхів

Коліт

Подагра

Гастрит, який супроводжується підвищеною кислотністю

Серйозні порушення щитовидної залози

Аутоімунні захворювання

Крім того, в руколі багато вітаміну К, який діє на згортання крові та цей зелений продукт протипоказаний людям, яким доводиться приймати препарати для розрідження крові.