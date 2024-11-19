"Мечтаю повторить": Витвицкая в 1000-й день войны показалась со своим любимым-военным

Соломия Витвицкая показалась с любимым

На некоторых кадрах можно увидеть, как оба наслаждаются проведенным вместе временем. Снимки - с Селидового и Курахового, и они были сделаны этим летом. В настоящее время эти города уже фактически превратились в линию фронта.

"1000 дней полномасштабной войны России в Украине… Это фото из Селидового и Курахово сделаны летом. Сейчас эти города уже фактически линия фронта… Но мечтаю повторить эти фотографии уже под мирным украинским небом", - написала Витвицкая.

Витвицкая и ее возлюбленный Алексей Ситайло (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На фотографиях можно увидеть ведущую и с другими военнослужащими, а также - еще ряд моментов из ее жизни.

Об отношениях с Алексеем Соломия рассказала впервые в начале этого года. Тогда она в сети обнародовала романтический кадр, который подтвердил, что теперь она не одинока. Ранее Витвицкая говорила, что им помогло сблизиться волонтерство. А когда Алексей отправился на фронт, находясь на расстоянии друг от друга, оба поняли, что между ними вспыхнула искра.

В своем блоге известная ведущая иногда публикует романтические кадры с избранником и делится теплыми подписями к ним. Раньше, например, она признавалась, что когда возлюбленного нет рядом, им приходится жить с ним "от встречи к встрече".

Витвицкая показала личные кадры в сети (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Предыдущие отношения Соломии Витвицкой

Ранее Соломия была замужем за клипмейкером Владом Кочатковым, и вместе они прожили 8 лет. Комментируя расставание, эксы заявили, что им следует продолжать свой путь отдельно друг от друга. Несмотря на разрыв, бывшим удалось сохранить хорошие отношения.

Ведущая со своим бывшим мужем Владом Кочетковым (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)