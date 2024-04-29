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Мечты трех знаков Зодиака сбудутся уже на днях. Эта неделя их осчастливит

Каким знакам Зодиака вскоре повезет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители трех знаков Зодиака смогут взлететь от счастья на седьмое небо. В какой-то момент они поймут, что вскоре сбудется их заветная мечта.

Какие знаки Зодиака осчастливит эта неделя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Лев

До конца недели в вашей жизни могут произойти грандиозные перемены. Они затронут, в частности, вашу личную жизнь. Вполне вероятно, что вскоре вы получите сюрприз или услышите что-то очень приятное от своей второй половинки.

А если же вы еще не встретили любимого человека и мечтаете о счастливом романе, готовьтесь к судьбоносному знакомству. Также вам стоит не забывать о работе, развивайте новые проекты и не убегайте от ответственности.

Близнецы

Овен

придут

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в жизни трех знаков Зодиаков начнется "черная" полоса.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака смогут начать все с чистого листа.

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