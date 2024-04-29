Мечты трех знаков Зодиака сбудутся уже на днях. Эта неделя их осчастливит

Лев

До конца недели в вашей жизни могут произойти грандиозные перемены. Они затронут, в частности, вашу личную жизнь. Вполне вероятно, что вскоре вы получите сюрприз или услышите что-то очень приятное от своей второй половинки.

А если же вы еще не встретили любимого человека и мечтаете о счастливом романе, готовьтесь к судьбоносному знакомству. Также вам стоит не забывать о работе, развивайте новые проекты и не убегайте от ответственности.

Близнецы

Овен

придут