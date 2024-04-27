С понедельника - новая жизнь. Эти знаки Зодиака смогут начать все с чистого листа

Новая неделя, которая начнется уже 29 апреля, даст представителям четырех знаков Зодиака возможность начать все с нуля. Шанс все изменить подарит им крылья.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy pup .

Весы

В вашей жизни наступит период гармонии. Вы наконец-то сможете найти баланс и заниматься не только решением проблем, а еще и приятными делами.

На следующей неделе у вас появится шанс начать все с чистого листа, оставив в прошлом все плохое.

Козерог

С понедельника у вас будет немало шансов начать новую жизнь. Сосредоточьтесь на достижении успеха, вы сможете добиться всех целей, если действительно этого захотите.

Скорее всего, вам придется принимать непростые решения. Будьте непоколебимыми и не позволяйте кому-то сбить вас с намеченного пути.

Лев

Следующая неделя даст вам возможность проявить свои лидерские качества. Берите на себя инициативу и не бойтесь ответственности. Ваша жизнь изменится к лучшему, если вы начнете двигаться вперед.

Стройте планы, мечтайте и не бойтесь сжигать мосты. Решительные поступки помогут вам добиться успеха, важно лишь не пасовать перед препятствиями.

Стрелец

Вы сможете начать все с чистого листа. Раскройте свой творческий потенциал и верьте в себя. Ваш оптимизм поможет открыть любые двери.

Не бойтесь новых возможностей, вы сможете рискнуть и найти то, что так долго искали. Вдохновение подарит вам крылья и желание "обнулиться", забыв обо всем плохом.