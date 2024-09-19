Мозг человека создает три воспоминания каждого события: какие и для чего

Человеческий мозг - это то, что привлекает для изучения ученых всего мира. В нем скрыто очень много секретов, и исследователи пытаются найти каждый из них. Недавнее исследование показало, что мозг человека может создавать три копии воспоминаний каждого события.

Что известно об этом исследовании и для чего мозг человека создает три копии воспоминаний, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Science.

Исследование Базельского университета, направленное на определение работы мозга и как он сохраняет и меняет воспоминания, выявило, что одна память закодирована по крайней мере в трех параллельных "копиях" в гиппокампе. Это позволяет мозгу хранить, изменять и удалять копии со временем.

В ходе исследования команда обнаружила, что центр формирования памяти в мозге содержит по меньшей мере три группы нейронов, каждая из которых создает и сохраняет воспоминания разными способами.

Каждое новое воспоминание кодируется в мозгу по меньшей мере три раза в разных копиях в этих группах нейронов. Каждая из этих групп возникает на разной стадии эмбрионального развития.

Первую группу нейронов называют нейронами раннего рождения. Эти нейроны создают копию памяти, которая поначалу слишком слаба для доступа мозга, но со временем она становится все сильнее.

Поздно родившиеся нейроны создают надежные копии воспоминаний, которые со временем исчезают. Впоследствии эти воспоминания могут оказаться недоступными для мозга.

А есть и "золотая середина" - это нейроны средней стадии, создающие стабильные копии воспоминаний, которые не так легко забыть или трудно получить к ним доступ после их создания.

В мозгу воспоминания, закодированные в нейронах на поздней стадии, как правило, более пластичны и, скорее всего, изменяются со временем. Упоминание чего-то сразу после этого активирует память в нейронах последней стадии и интегрирует новую информацию в начальную память.

И наоборот, запоминание того же события в течение длительного периода времени активирует первые нейроны, не меняя память никоим образом.

"Насколько динамично воспоминания сохраняются в мозгу - это доказательство пластичности мозга, лежащее в основе его огромной памяти", – говорит автор исследования Вильде Квейм.