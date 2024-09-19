Мозок людини створює три спогади кожної події: які саме та для чого

Людський мозок - це те, що приваблює для вивчення вчених всього світу. У ньому приховано дуже багато секретів і дослідники намагаються знайти кожен з них. Нещодавнє дослідження показало, що мозок людини може створювати по три копії спогадів кожної події.

Що відомо про це дослідження та для чого мозок людини створює три копії спогадів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у Science.

Дослідження Базельського університету, яке було направлено на визначення роботи мозку та як він зберігаю та змінює спогади, виявило, що одна пам'ять закодована принаймні в трьох паралельних "копіях" у гіпокампі. А це дозволяє мозку зберігати, змінювати та видаляти копії з часом.

Під час дослідження команда виявила, що центр формування пам'яті в мозку містить принаймні три групи нейронів, кожна з яких створює та зберігає спогади різними способами.

Кожен новий спогад кодується в мозку щонайменше три рази в різних копіях у цих групах нейронів. Кожна з цих груп виникає на різній стадії ембріонального розвитку.

Першу групу нейронів називають нейронами раннього народження. Ці нейрони створюють копію пам'яті, яка спочатку надто слабка для доступу мозку, але з часом вона стає все сильнішою.

Пізно народжені нейрони створюють надійні копії спогадів, які з часом зникають. Згодом ці спогади можуть стати недоступними для мозку.

А є й "золота середина" - це нейрони середньої стадії, які створюють стабільні копії спогадів, які не так легко забути або важко отримати до них доступ після їхнього створення.

У мозку спогади, закодовані в нейронах на пізній стадії, як правило, більш пластичні та, швидше за все, змінюються з часом. Згадування чогось одразу після того, як це сталося, активує пам'ять у нейронах останньої стадії та інтегрує нову інформацію в початкову пам'ять.

І навпаки, запам'ятовування тієї самої події протягом тривалого періоду часу активує перші нейрони, не змінюючи пам'ять жодним чином.

"Наскільки динамічно спогади зберігаються в мозку - це доказ пластичності мозку, що лежить в основі його величезної пам'яті", - каже автор дослідження Вільде Квейм.