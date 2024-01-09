Почему наш мозг часто вспоминает "кринжевые" ситуации

Наш мозг довольно часто возвращает нас в наше прошлое и напоминает нам о тех ситуациях, в которых мы как-то неправильно или постыдно поступили и здесь возникает вопрос почему.

О том, почему так происходит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео психотерапевта Арсения Ковальского.

Почему наш мозг вспоминает "кринжовые" ситуации

Мозг человека - это как отдельная вселенная, постоянно обрабатывающая информацию и напоминающая нам те вещи, о которых мы в повседневной жизни вообще никогда не вспоминаем и думаем, что новая информация их вытеснила.

Однако иногда мы можем вспомнить столь плохие ситуации, где они не были в хорошем мире и это начинает нас мучить. Мы думаем, что можно было поступить иначе или, что мы совсем не знаем, на что способны.

"Как бы смешно это ни звучало, но этим психика есть исцелиться. То есть, таким образом мозг показывает, что в тех ситуациях все еще остается заряд, энергия, не прожитые эмоции", - говорит психотерапевт.

Также он отметил, что это происходит в ситуациях, которые были слишком сильно заряжены эмоциями в тот момент и психика не могла это вывезти отнюдь. Это и есть понятие, которое называется незакрытый гештальт, словно не хватает пазликов.

Именно поэтому мы возвращаемся туда, где не смогли закрыть вопрос или забыть человека, с которым связаны подобные ситуации. И любопытство в том, что мы могли поступить правильно, но наш мозг не воспринял это и расценил ошибку, которая не позволяет жить спокойно.

"Во всей картинке и мозг постоянно хочет их воспроизвести, восстановить, чтобы картинка была составлена. И обычно, как бы банально это ни звучало, человеку нужна поддержка, которая поможет сформировать новый опыт, вроде: "Я это пережил, но со мной теперь все окей, я могу на себя опереться", - подытожил психотерапевт.