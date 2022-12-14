Появились первые кадры из фильма о жизни украинского художника Казимира Малевича

На днях завершилось производство фильма режиссера Дарьи Онищенко о жизни и творчестве украинского художника-авангардиста Казимира Малевича, которого до сих пор некоторые считают россиянином.

Что известно о картине "Малевич" и кадрах со съемок - в нашем материале дальше.

О чем фильм "Малевич"

Съемки фильма должны были завершиться в марте 2022 года, но были перенесены из-за полномасштабного вторжения России. Летом 2022 года режиссер и продюсер фильма приняли решение завершить производство.

"Малевич - гениальный художник, всю свою жизнь я восхищалась его творчеством. Однажды, примерно 6 лет назад, я была в Стокгольме, где в Музее современного искусства увидела его картину: она была подписана "Казимир Малевич - русский авангардный художник". Меня это возмутило, ведь во многих источниках он до сих пор числится как российский художник-авангардист, несмотря на то, что родился в Киеве, писал и говорил на украинском языке и провел детство, юношеские годы и часть профессиональной жизни в Украине", - рассказывает продюсер и сосценарист проекта Анна Паленчук.

Фото со съемок фильма "Малевич" (фото предоставили создатели киноленты)

"Я рассказала об этом Дарье и мы решили, что сделав фильм о Малевиче, сможем рассказать миру о его украинских корнях. Это особенно актуально сейчас, ведь мы должны вернуть из России украинское культурное наследие и украинские гениальные имена, очистив их от имперского нарратива", - добавляет она.

Образ кинематографического Малевича формировался благодаря архивным материалам, документальным фотографиям, воспоминаниям коллег, учеников, друзей и родственников художника. Консультантом фильма и его креативным продюсером выступила исполнительный директор Украинского Института и автор нескольких книг о Малевиче Татьяне Филевской.

Фото со съемок фильма "Малевич" (фото предоставили создатели киноленты)

Главные роли в фильме исполнили Виталий Ажнов, Ирма Витовская-Ванца, Алексей Горбунов, Марина Кошкина, Александр Рудынский, Александр Новиков и Кристина Федорак.

По словам режиссера, лента не претендует на 100% историческую достоверность, потому что это художественный фильм, а не биографическая документалка.

"Этим фильмом мы открыто хотим отвоевать у России Казимира Малевича, вернуть художнику его украино-польскую биографию", - говорит Онищенко.

Фото со съемок фильма "Малевич" (фото предоставили создатели киноленты)

Напомним, что Казимир Малевич жил и творил в Советском Союзе, власть которого уничтожала все проявления свободного искусства и предпочитала подчинить авангард требованиям советской пропаганды.

Малевич - единственный художник, открыто критиковавший и изображавший тему Голодомора в своих работах, за что преследовался советской властью.