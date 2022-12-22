Украинский фильм о детях Донбасса попал в шорт-лист "Оскар" (видео)

Фильм "Дом из заноз" о детях Донбасса попал в шорт-лист на премию "Оскар". В фильме рассказывается о детях, которые оказались в приюте во время войны.

Детали сообщил один из режиссеров фильма и линейный продюсер Азад Сафаров в Facebook.

"Наш фильм "Дом из заноз" (A House Made Splinters) среди 15 кандидатов на самый лучший документальный фильм мира! Пять номинантов назовут в январе. Это фильм производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии. Очень рад за маленьких героев, которые это заслужили", - рассказал Сафаров.

Он сообщил, что в фильме рассказывается о детях из сложных семей, которые попали в приют рядом с войной. В приюте дети проводят 9 месяцев - и либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или приемную семью.

Съемки документального фильма продолжались два года и премьера состоялась в январе 2022 года.

Режиссер фильма - Simon Lereng Wilmont, продюсер - Monica Hellström, редактор ленты - Michael Aaglund, второй режиссер и линейный продюсер - Азад Сафаров.

Номинанты на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" будут объявлены во вторник, 24 января 2023 года.

Церемония вручения премии "Оскар" состоится в воскресенье, 12 марта 2023 года.