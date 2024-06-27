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"Могу делать одно хорошо - убегать": Харчишин ответил, почему поддерживает бронирование артистов

Валерий Харчишин (фото: Facebook.com.valeriykharchyshyn)
Автор: Катерина Зелинская

Музыкант Валерий Харчишин поддерживает предоставление артистам временной отсрочки от мобилизации.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях позиции артиста со ссылкой на интервью Славы Демина.

Певец отмечает, что музыканты могут погибнуть на линии боя из-за своей некомпетентности и ряда других причин. Валерий считает, что было бы гораздо эффективнее, если бы артисты находились на "своем фронте".

Валерий Харчишин (фото: facebook.com.valeriykharchyshyn)

"На своем фронте они могли бы заработать на 35 дронов или на 350, или на 3 000, которые уничтожили бы 10 м*скалей, то это было это гораздо эффективнее. Тупо когда мы сажаем доктора наук, например, который мог бы нам обогатить уран, а мы ему дали метлу и сказали: "ты здесь подметай". Ну а какую-то доярку послали и поставили командиром роты", - объясняет артист.

Валерий отмечает, что не все музыканты работают на "своем фронте". Певец объясняет, что есть и такие личности, которые сидят и ожидают прихода врагов или не могут определиться со своей позицией.

"Таким не бронирование, таким нужно мозги или лоботомию делать", - подчеркивает Харчишин.

Валерий Харчишин (фото: facebook.com.valeriykharchyshyn)

Также певец добавляет, что в начале полномасштабного вторжения все должны были быть мобилизованы. По его мнению, люди мобилизовались раньше, чем государство начало "говорить" с обществом.

Именно в тот момент стоило бы объявить призыв. Как объясняет мужчина дальше, тогда были бы привлечены все отрасли, все работали бы на фронте и каждый бы знал, что "завтра" его позовут.

"Я могу делать одно хорошо - это бежать, например, или ехать как камикадзе на машине со взрывчаткой, но в последний путь. Вот я могу делать. Стрелять - ну такое. Я недавно попробовал: из десяти там три-четыре (попаданий- ред.), по-моему, или пять-шесть. Смотря с какого оружия и с какого расстояния. Кроме того, я списанный. У меня есть пару органов, которые мне еще позволяют жить и что-то делать на сцене", - поделился артист.

 

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