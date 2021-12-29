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Названі лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома

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Середа 29 грудня 2021 07:01
Названі лайфхаки, які допоможуть довше зберігати продукти вдома Фото: названі поради, які допоможуть довше зберігати продукти вдома (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Під час новорічних свят зі збільшенням їжі у будинку також зростає кількість харчових відходів. Досить часто ми не можемо все з'їсти відразу, а потім продукти псуються, і ми їх викидаємо.

Ознайомтеся з порадами видання The Sun, які допоможуть викидати набагато менше їжі.

Як правильно зберігати продукти

  • Помідори ніколи не слід зберігати в холодильнику, це може вплинути на їх текстуру і послабити смак.
  • Ми намагаємося зберігати всі овочі разом, але картоплю і цибулю ніколи не слід зберігати разом.
  • Моркву можна зберігати в холодильнику в банку з водою, так вона протримається довше і залишиться хрусткою.
  • Трави слід зберігати, як квіти у воді, щоб вони залишалися свіжими.
  • Обернувши банани фольгою, можна уповільнити їх дозрівання на кілька днів.
  • Яблука зберігаються довше в холодильнику, а не при кімнатній температурі.
  • Оберніть сир вощеним папером або папером з бджолиного воску. Підійде пластикова упаковка, але вона може зробити запах неприємним.
  • Морозильник - це не тільки для зберігання м'яса, багато інших продуктів, такі як молоко, яйця, борошно і зелень, також можна заморозити.

У свята кидайте будь-які залишки, такі як цибуля, морква, стебла грибів, зубчики часнику, стебла трав і селера, в пакет для заморозки. Ці інгредієнти, які залишились, перетворяться на чудовий бульйон, а не будуть викинуті в сміття.

За даними експертів, близько 20% всіх харчових відходів пов'язані з термінами придатності.

Нагадаємо, нутриціолог розповіла, де брати залізо тим, хто не їсть м'ясо.

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