Новий штам коронавірусу: названі характерні симптоми
Коронавірус почав мутувати й по світу поширюється новий штам цього захворювання. Медики його називають "британським", оскільки у Британії був зафіксований цей новий вид COVID-19. Його симптоми дуже схожі на початковий штам коронавірусу, але є і деякі відмінності.
Медики розповіли, чим "британський" штам коронавірусу відрізняється від інших штамів. Про це пише видання Mirror.
Цей штам проявляється такими ж початковими симптомами, як і первинний – висока температура, постійний кашель, втрата запах або смаку.
Як показують дослідження, у 35% пацієнтів з позитивним результатом тесту на "британський" коронавірус, спостерігається кашель. Варто відзначити, що у пацієнтів з іншими штамами кашель проявляється тільки у 27%.
Також цей штам може давати сильну втому, м'язовий біль, лихоманку і біль у горлі. А ось втрата смаку або нюху зустрічається дещо рідше при "британському" штамі – всього 15% пацієнтів.
Сильна втома була діагностовано у 32% пацієнтів, 21% пацієнтів відчували біль в горлі.
Раніше ми писали про те, що Ольга Голубовська повідомила про новий штам коронавірусу в Україні. Він частіше вражає молодих людей, погіршення починається на 14-16 день після початку захворювання і тривалість самої хвороби стала набагато довше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що глава МОЗ Максим Степанов назвав побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу.