Вакцинація від коронавірусу: лікар дала остаточну відповідь для тих, хто вже перехворів

В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу і в першу чергу почали прищеплювати медиків. З 1 березня відкрився запис для тих, хто хоче отримати вакцину. Проте українців хвилює питання про те, чи потрібно вакцинуватися тим, хто вже перехворів на коронавірус.

На це питання відповіла імунолог Алла Волоха. Вона в ефірі каналу " Україна 24 " розповіла, чи варто робити щеплення тим, хто вже переніс COVID-19.

"Насправді, якщо людина перехворіла безсимптомно, у неї може не бути антитіл, таке буває досить часто. І якщо вона отримає щеплення, то просто посилить свій імунітет. Якщо до цього вже перехворіла — в цьому ніякої загрози немає, а є можливість, скажімо так, посилити свій імунітет, імунний захист від коронавірусу. Не треба відмовлятися від вакцинації, навіть якщо перехворіли", - пояснила фахівець.

Вона зазначила, що після вакцинації можуть бути побічні ефекти у вигляді підвищення температури. Не варто турбуватися, через те, що це природна реакція.

"Це може бути. Може бути підвищення температури, це очікувано, нічого особливого в цьому немає. Це часто буває після вакцинації", - розповіла Алла Волоха.