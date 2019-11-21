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В аеропорту "Бориспіль" застрягли понад 300 пасажирів: що відбувається

STYLERЖиття    21.11.2019 - 13:58
В аеропорту "Бориспіль" застрягли понад 300 пасажирів: що відбувається
У Борисполі знову застрягли пасажири (Колаж РБК-Україна)

Пасажирам в Борисполі не стали пояснювати, що сталося

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" вже майже кілька годин не можуть вилетіти понад 300 пасажирів. Повідомляється, що клієнти авіакомпанії Air Azur Ukraine повинні були відправитися в Дубай в 4:00, але рейс був скасований з невідомих причин і всім пасажирам повідомили про перенесення вильоту на 13:30. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Люди змушені були всю ніч сидіти в аеропорту, так як певної інформації про причини перенесення рейсу їм не надали – вони "штурмом" домагалися відповідей.

В аеропорту "Бориспіль" пояснити причини перенесення рейсу також не змогли, але повідомили, що вже подбали про пасажирів і нагодували їх.

"На даний момент вся інформація є на табло аеропорту. У нас всього одна затримка рейсу на Дубай. Виліт повинен був відбутися в четвертій годині ранку, але літак не вилетів. Причин ми поки не знаємо. У таких випадках, якщо виліт літака затримується, авіакомпанія зобов'язана у визначений час нагодувати пасажирів, розмітити їх у готелі. А також, якщо людина не хоче вже летіти, надати компенсацію. В даному випадку всі питання – до авіакомпанії. Судячи з інформації на табло аеропорту, виліт пасажирів цього рейсу очікується в 13:30", - повідомили в "Борисполі".

У Борисполі застрягли понад 300 пасажирів

В авіакомпанії Air Azur Ukraine пояснили, що виліт затримали з технічних причин. Всім 319 пасажирам видали сендвічі, а потім роздали гаряче харчування.

"У літаку, який повинен був вилетіти в Дубай, була виявлена несправність. Він не зміг вилетіти з технічних причин, яких саме, ми сказати не можемо. А після цього пасажири вимагали замінити літак. Заміна відбувається в даний час", - повідомили в авіакомпанії.

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