Чи можна солити й консервувати з йодованою сіллю. Експерти нарешті визначилися

В сучасній йодованій солі консервувати можна!

Експерти кажуть, що йодована сіль - звичайна кухонна сіль, збагачена йодом. Вживання такої спеції належить до заходів профілактики захворювань щитовидної залози.

Сучасна сіль містить не чистий йод. Ще років 20-30 тому її збагачували йодидом калію. Такий компонент дійсно негативно впливав0 на смак і колір овочів при засолюванні. Додаткову небезпеку представляла і речовина тіосульфат натрію, що входила до складу.

На сучасних прилавках знайти йодовану сіль з цими добавками неможливо. Йодид калію замінили на йодат, а від тіосульфату натрію відмовилися.

В результаті збагачена йодом сіль більше не становить загрози для огірків-помідорів. Вона ніяк не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів.

Чому йодовану сіль треба додавати всюди

За словами гастроентеролога Ірини Парфьонової, компоненти солі натрій і хлор дуже важливі. Вона радить обирати саме йодовану сіль для приготування продуктів.

"Відомим фактом є нестача йоду в Україні, особливо в гірських районах. Морська сіль також містить йод, але меншій кількості. Окрім того, він нестійкий при термічній обробці", - пише медик в Instagram.

Лише в йодованій солі йод практично не втрачається при приготуванні їжі. Кількість йоду там не токсична. І коштує йодована сіль практично стільки ж, скільки звичайна кам'яна.