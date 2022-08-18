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Що не можна робити з мокрим волосся: названо найпоширеніші помилки

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Четвер 18 серпня 2022 10:55
Що не можна робити з мокрим волосся: названо найпоширеніші помилки Що не можна робити з мокрим волоссям (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зволожувати шкіру потрібно завжди, адже це впливає на її вигляд та стан. Однак, з волоссям все по-іншому. Зокрема, довготривала волога може йому лише нашкодити.

Як правильно доглядати за волоссям - читайте нижче.

Так, структуру волосся утворює білок кератин, який покриває тонкий шар кутикули. Коли на волосся потрапляє вода, її молекули починають просочуватися в порожнечі, всмоктуватись і викликати набухання волосся. В результаті кутикула зазнає значної деформації, її краї починають підійматися та тріскатися.

Коли волосся висихає, то воно "спускає" набраний об’єм. Також через деформовану кутикулу волосся стає неслухняним, ламким і неприємним на дотик, більш схильним до пошкоджень.

Для того, щоб зберегти волосся у гарному стані, в жодному разі не варто робити це з волоссям після миття:

  • Не можна залишати волосся у мокрому стані на тривалий час;
  • Не варто розчісувати волосся у напрямку від коріння до кінчиків;
  • Краще не зав'язувати вологе волосся у високий хвіст чи гульку;
  • Не укладайте волосся вологим при можливості;
  • З обережністю потрібно використовувати термозахисти на олійній основі.

Окрім того, краще не спати з вологим волосся. Під час сну людині властиво міняти положення тіла, перевертатися з боку на бік. В результаті вологе волосся плутається, порушується укладка.

Регулярний сон з мокрим волоссям пошкоджує волосяні цибулини і пасма, робить волосся ламким і ослабленим, позбавляє його здорового блиску.

Ті, хто має досить довге волосся, перед сном можуть заплітати його в легку косу або пучок. Завдяки цьому волосся не буде ламатися, сплутуватися і додавати зайвий об'єм.

До того ж , якщо в спальні на ніч відкрите вікно, можна легко застудити волосяні цибулини, або застудитись. Часте переохолодження волосяних фолікулів, призводить до їх запалення, яке провокує:

  • свербіж і червоні плями на шкірі голови;
  • біль і печіння;
  • появу гнійників.

Раніше лікарі назвала аптечний засіб, який може зупинити випадіння волосся.

Також ми писали, як часто потрібно міняти гребінець.

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