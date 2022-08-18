Що не можна робити з мокрим волосся: названо найпоширеніші помилки

Зволожувати шкіру потрібно завжди, адже це впливає на її вигляд та стан. Однак, з волоссям все по-іншому. Зокрема, довготривала волога може йому лише нашкодити.

Як правильно доглядати за волоссям - читайте нижче .

Так, структуру волосся утворює білок кератин, який покриває тонкий шар кутикули. Коли на волосся потрапляє вода, її молекули починають просочуватися в порожнечі, всмоктуватись і викликати набухання волосся. В результаті кутикула зазнає значної деформації, її краї починають підійматися та тріскатися.

Коли волосся висихає, то воно "спускає" набраний об’єм. Також через деформовану кутикулу волосся стає неслухняним, ламким і неприємним на дотик, більш схильним до пошкоджень.

Для того, щоб зберегти волосся у гарному стані, в жодному разі не варто робити це з волоссям після миття:

Не можна залишати волосся у мокрому стані на тривалий час;

Не варто розчісувати волосся у напрямку від коріння до кінчиків;

Краще не зав'язувати вологе волосся у високий хвіст чи гульку;

Не укладайте волосся вологим при можливості;

З обережністю потрібно використовувати термозахисти на олійній основі.

Окрім того, краще не спати з вологим волосся. Під час сну людині властиво міняти положення тіла, перевертатися з боку на бік. В результаті вологе волосся плутається, порушується укладка.

Регулярний сон з мокрим волоссям пошкоджує волосяні цибулини і пасма, робить волосся ламким і ослабленим, позбавляє його здорового блиску.

Ті, хто має досить довге волосся, перед сном можуть заплітати його в легку косу або пучок. Завдяки цьому волосся не буде ламатися, сплутуватися і додавати зайвий об'єм.

До того ж , якщо в спальні на ніч відкрите вікно, можна легко застудити волосяні цибулини, або застудитись. Часте переохолодження волосяних фолікулів, призводить до їх запалення, яке провокує: