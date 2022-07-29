Медики назвали місяць, коли ви втрачаєте найбільше волосся

Велику кількість волосся у вересні ми можемо втратити через так зване сезонне випадання. Вважається, що виною цьому поєднання різкого падіння осінніх температур, тривалого перебування на сонці влітку і стресу, пов'язаного з поверненням на роботу.

За словами трихолога Harley Street Марка Блейка, після піку у вересні випадання волосся поступово знижується, причому найнижчі показники спостерігаються в січні.

Іншими причинами втрати фолікулів є сонячні опіки, зміни рівня гормонів і дієта.

В якому місяці ми втрачаємо багато волосся

"Вересень вважається найгіршим місяцем для випадіння волосся, зазвичай вважається, що це пов'язано з перепадами температури в Північній півкулі. Але жовтень є поворотним моментом для волосся, оскільки випадання волосся починає зменшуватися, аж до найнижчих показників випадання волосся в січні", - зазначив трихолог.

Чому ще може випадати волосся

Також на випадання волосся дуже впливає стрес. Він вбиває не тільки тіло, але і волосяний фолікул.

"Це збільшує вироблення організмом адреналіну і кортизолу, порушуючи природний цикл росту волосся і приводячи до надмірного випадання волосся", - сказав експерт.

Причиною стресу можуть бути смерть, розлучення, втрата роботи, діагноз та інше. Також випадає волосся і при менопаузі у жінок.

Що стосується гормональних змін, і особливо менопаузи, Марк Блейк додав, що волосяні фолікули деяких жінок особливо чутливі до андрогенів, групи гормонів, до якої входять тестостерон і андростендіон.

"На початку менопаузи рівень естрогену починає падати, і порушується баланс між естрогеном і тестостероном. ДГТ є метаболітом тестостерону і пов'язаний з випаданням волосся", - резюмував медик.