Комаровський розповів, як уберегти дитину від небезпечного феномена

Доктор Комаровський розповів про один дуже дивний і трагічний феномен, повідомлення про який періодично надходять з усього світу. Іменитий педіатр на своїй Instagram-сторінці дав кілька порад про те, як не забути дитину в автомобілі.

Комаровський, який раніше попередив про небезпечні препарати, пише, що психологи знаходять безліч пояснень цьому дивному явищу, коли батьки забувають мирно сплячих дітей на задньому сидінні авто, проте легше від цього нікому не стає.

Комаровський розповів, як не забути дитини в автомобілі (фото: parents.com)

Педіатр дав кілька порад, як уникнути подібної НП:

Розміщення дитячого автокрісла на передньому сидінні поруч з водієм дозволено у багатьох країнах. Це не кращий варіант з точки зору безпеки, але цілком допустимий;

Найефективніший спосіб - залишити на задньому сидінні портфель, телефон, верхній одяг - те, без чого ви далеко від автомобіля не підете.

Розміщуйте автокрісло з дитиною посередині заднього сидіння.

Встановіть додаткове дзеркало заднього виду, щоб дитина завжди була в полі зору.

Поруч з собою покладіть пердмет, пов'язаний з дитиною - іграшку, предмет одягу.

Ще варіант - яскраві наліпки на склі кшталт "дитина в авто".

Виберіть спеціальні пристрої, які будуть підключені до ременя безпеки на дитячому автокріслі - вони будуть реагувати на вашу спробу покинути автомобіль, не відстібнувши їх.

Комаровський розповів, як не забути дитину в автомобілі (фото: parents.com)

"Пам'ятайте про те, що дітей забувають не злочинці, не хворі, не розумово відсталі. Дітей забувають звичайні люди: втомлені, засмучені, невиспані, схвильовані", - пише доктор Комаровський.

Раніше Комаровський порадив тренувати мозок за допомогою простих і захоплюючих вправ - таке тренування називається "нейробікою".

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Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.