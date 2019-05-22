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Робіть нейробіку: Комаровський назвав корисні вправи для мозку

STYLERЖиття    22.05.2019 - 07:13
Робіть нейробіку: Комаровський назвав корисні вправи для мозку
Доктор Комаровський (Фото: РБК-Україна)

Нейробіка корисна як дітям, так і батькам

Євген Комаровський порадив тренувати мозок за допомогою простих і цікавих вправ. Таке тренування називається нейробікою, і покликана вона "прокачувати" нейронні зв'язки в людському мозку. Як розповів відомий педіатр у своєму Instagram, американські вчені з Університету Віргінії з'ясували: до 27 років у роботі мозку починаються перебої, а до 37 істотно погіршується пам'ять.

Доктор Комаровський, який раніше попередив про небезпечні властивості деяких популярних препаратів, рекомендує займатися нейробікою як дітям, так і батькам.

Так, він навів розповідь психолога і письменниці Надії Железняк про чотири ефективні вправи для тренування мозку.

Перше - потрібно руйнувати звички.

"Спробуйте, наприклад, почистити зуби іншою рукою. А ще, можна піти новим маршрутом у садок. Дивно, скільки можна зробити нових відкриттів всього лише прогулявшись незнайомою вулицею", - йдеться в матеріалі.

Друге - помічати нове. Коли йдете по місту, намагайтеся щоразу помітити щось незвичайне. А ще можна пограти з дитиною у гру, ніби ви - турист і потрапили перший раз у місто. Також буде корисним для цього підготувати кілька цікавих фактів про вулиці, будівлі, пам'ятки... що завгодно.

Робіть нейробіку: Комаровський назвав корисні вправи для мозку

Євген Комаровський (фото: facebook.com/uakomar)

Третє - вчіть щодня нове слово. Це може бути який-небуть термін з кулінарної книги, вид рослини, іноземне слово.

"Захоплюйтеся усім світом! Якщо вашій дитині 3-4 роки, і вона постійно запитує: "Чому трава зелена?", "Як з'являються сльози?", намагайтеся не відповідати звичними фразами "виростеш - дізнаєшся", "це й їжаку зрозуміло". Разом шукайте відповіді на ці питання. Ви теж дізнаєтеся чимало нового!" - зазначає експерт.

Четверте - запитайте у дитини, як пройшов її день. Можна завести традицію перед сном обмінюватися трьома найяскравішими враженнями.

"Це може бути яскравий смак полуниці за сніданком, раптова зустріч з подругою, спів незвичайного птаха. Можна задавати уточнюючі питання на увагу, наприклад, якого кольору плаття було на подрузі? Тим самим ми не тільки привчаємо себе і дитину до спостережливості. Ми тренуємо пам'ять", - процитував Комаровський психолога.

Робіть нейробіку: Комаровський назвав корисні вправи для мозку

Ілюстративне фото: pixabay/geralt

Як повідомлялося, раніше Євген Комаровський пояснив, як можна розпізнати дитячі коліки у дитини і поставити вірний діагноз.

Також ми писали про те, що доктор Євген Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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