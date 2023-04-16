Возможно все: в Киеве в озере выловили рыбу-гиганта (видео)

На ролике можно увидеть, как рыбак заходит в воду почти по пояс, подтягивая спиннингом свою добычу поближе, после чего крюком вытаскивает ее на берег.

За процессом наблюдает другой рыбак, и после того, как рыбу-гиганта благополучно "забагрили", оба приступают к "запаковке" улова. Киевлянам удалось выловить, судя по всему, очень крупного толстолобика (масса этой рыбы может достигать 40 кг, а длина взрослой особи - около одного метра).

Происходящее сняли на камеру прохожие, и за кадром слышны удивленные возгласы очевидцев.

"Ого! Ни**ена себе...! Ого!" - не сдерживает эмоции девушка, которая стала свидетелем такого обильного улова.

В Киеве на озере Радужное мужчина поймал огромного толстолобика (фото: скриншот с видео)

Ролик был опубликован на Telegram-канале "Труха Киев", после чего разошелся в сети.

"Огромную рыбу выловили в озере Радужное только что. Это 2023 год, возможно все!" - говорится в подписи к видео.

Видео: в Киеве на озере Радужное рыбак выловил рыбу-гиганта

Тут стоит добавить, что в комментариях реакция на такой улов неоднозначная - некоторые юзеры высказывают сомнение, что рыба была живая, так как она не двигалась, когда ее вытащили из воды.

Напомним, что толстолобики обитают практически во всех водоемах Украины, а предпочитают водохранилища, местности с илистым дном, где растет много мягкой растительности и местам со слабым, тихим течением. Обычно обитают на глубине 3-3,5 метра.

Кстати, около недели назад в Киеве - тоже на левом берегу столицы, но только на озере Солнечное - громадный рыбный улов также поразил окружающих - и посмотреть на добычу рыбака тогда собралось пол района.

Отметим - узнать, когда именно действуют запрет на вылов рыбы в разных областях, можно на официальном сайте Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.