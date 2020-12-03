Можемо чітко сказати: Степанов зробив важливу заяву про локдаун

Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)

Жорсткий карантин або локдаун в Україні навряд чи запровадять до кінця грудня 2020 року. Таких висновків дійшли в міністерстві охорони здоров'я після аналізу карантину вихідного дня, який діяв три тижні поспіль.

Таку заяву 3 грудня зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів".

Чиновник звернув увагу, що на сьогодні кількість нових заражених COVID-19 склала 14 496 осіб, і ці цифри демонструють зниження рівня хворих.

Міністр зазначив, що ефект від карантину вихідного дня дійсно має місце, хоч і не тією мірою, як очікувалося.

Степанов зізнався, що у міністерстві розраховували на кращі показники від обмежень у вік-енди на ситуацію з коронавірусом "виходячи з законів епідеміології та досвіду інших країн" і сподівалися, що вдасться "збити ураганну хвилю" зростання COVID-19 до 20%.

Глава МОЗ заявив, що влада розуміє ризики для бізнесу через можливе посилення обмежувальних заходів напередодні новорічних свят.

"Ми можемо чітко сказати, що... з точки зору епідеміології, з точки зору медицини, зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня", - наголосив Степанов.

Також міністр зверни увагу на важливість чітко дотримуватися правил карантину, щоб досягти максимально позитивного ефекту в контексті боротьби з епідемією. Але додав, що на практиці після введення додаткових заборон по суботах і неділях такі обмеження нерідко ігнорувалися - особливо в перший день карантину вихідного дня.

Відео: Максим Степанов висловився про посилення карантину в Україні перед Новим роком

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловився про локдаун під Новий рік і розповів про тотальний або точковий карантин.

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