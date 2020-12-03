Можем четко сказать: Степанов сделал важное заявление о локдауне

Максим Степанов (фото: moz.gov.ua)

Жесткий карантин или локдаун в Украине вряд ли введут до конца декабря 2020 года. К такому выводу пришли в министерстве здравоохранения после анализа карантина выходного дня, который действовал три недели подряд.

Такое заявление 3 декабря сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Говорит Большой Львов".

Чиновник обратил внимание, что на сегодня количество новых зараженных COVID-19 составило 14 496 человек, и эти цифры демонстрируют снижение уровня заболевших.

Министр отметил, что эффект от карантина выходного дня действительно имеет место, хоть и не в той мере, как ожидалось.

Степанов признался, что в министерстве рассчитывали на лучшие показатели от ограничений в уик-энды на ситуацию с коронавирусом "исходя из законов эпидемиологии и опыта других стран" и надеялись, что удастся "сбить ураганную волну" роста COVID-19 до 20%.

Глава Минздрава заявил, что власть понимает риски для бизнеса из-за возможного ужесточения ограничительных мероприятий накануне новогодних праздников.

"Мы можем четко сказать, что... с точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - подчеркнул Степанов.

Также министр обрати внимание на важность четко придерживаться правил карантина, чтобы достичь максимально положительного эффекта в контексте борьбы с эпидемией. Но добавил, что на практике после введения дополнительных запретов по субботам и воскресеньям такие ограничения нередко игнорировались - особенно в первый день карантина выходного дня.

Видео: Максим Степанов высказался об ужесточении карантина в Украине перед Новым годом

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль высказался о локдауне под Новый год и рассказал о тотальном или точечном карантине.

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