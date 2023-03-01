Эти медикаменты обязательно должны быть в домашней аптечке: врачи поделились списком

Правильно составленная домашняя аптечка позволит своевременно и качественно оказать первую помощь при ожогах, отравлениях или кровотечениях. Крайне необходимо, чтобы под руками в критический момент был базовый набор медицинских средств.

О том, как правильно сложить аптечку, рассказали на медицинской странице в Instagram .

Как собрать домашнюю аптечку

"В составе домашней аптечки должны быть необходимые средства и медикаменты, которые при первых признаках болезни или травм можно использовать самостоятельно, но не без консультации с врачом в каждом частном случае", - пишут медики.

Также врачи добавляют, что у каждого дома должны быть термометр, вата, пластыри, бинты, различные антисептические средства, средства от ожогов, поскольку никто не застрахован от мелких бытовых травм.

"По медпрепаратам, надо отметить, что их перечень следует составить предварительно с врачом индивидуально для каждого члена семьи. Здесь приводим перечень необходимых средств, которые должны быть в составе домашней аптечки. Их можно использовать как черновик для наполнения вашей аптечки", - говорят специалисты.

Что должно быть в домашней аптечке

Термометр является базовой комплектацией домашней аптечки. Также сюда можно отнести нашатырный спирт. Его следует применять в случае утраты человеком сознания.

Материалы для перевязки также должны быть у каждого должны в аптечке. В частности, вата, пластыри (бактерицидные и медицинские), бинты (стерильный и эластичный), жгут (для остановки сильных кровотечений).

Индивидуальный список медикаментов следует предварительно согласовать с вашим семейным врачом.

Антисептические средства: например, Хлоргексидин - это современный заменитель зеленки.

Сорбенты при пищевом отравлении или кишечной инфекции: средства от тошноты, диареи, запоров, для помощи при пищеварении (Мезин и т.п.), активированный уголь.

Обезболивающие препараты от головной боли, мази от боли в мышцах и суставах.

Спазмолитики: Но-шпа, лекарство против менструальной боли у женщин.

Средства для обработки ран, ожогов, остановки кровотечений: Пантенол - средство для заживления ран, применяют на место поражения при ожогах, перекись водорода 0,3%, йод, зеленка (для дезинфекции и обработки краев ран).

Средства от простуды и гриппа: жаропонижающие (Нурофен, Парацетамол, Ибупрофен), капли для заложенного носа (сосудосуживающие капли).

Противоаллергические препараты: L-цет, Супрастин, Диазолин и другие.